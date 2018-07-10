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Меркель ожидает "захватывающей дискуссии" в ЕС относительно будущих отношений с Лондоном

Международная панорама
10 июля, 20:27 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, июля. /ТАСС

Канцлер ФРГ добавила, что Берлин намерен сохранить "тесные отношения" с Лондоном после Brexit

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ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз изучит предложения Лондона по будущим отношениям с Брюсселем и после этого даст общий ответ. Об этом заявила во вторник в Лондоне канцлер Германии Ангела Меркель.

Экспертное мнение

Автор: ДМИТРЯЧЕВ Илья Дмитрячев
Илья

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"Мы - 27 членов ЕС - под руководством [главы Еврокомиссии Жан-Клода] Юнкера и [главного переговорщика по Brexit Мишеля] Барнье сформируем мнение и после этого дадим общий ответ на предложения [Лондона]. Не вдаваясь в детали, я скажу, что хорошо, что эти предложения есть", - отметила глава германского кабмина. Она заявила, что Евросоюз ждет "захватывающая дискуссия в духе дружбы и в духе желания продолжить сотрудничество".

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала, что 12 июля после многочисленных задержек правительство опубликует так называемую Белую книгу с подробным изложением видения Лондоном формата будущих отношений с Брюсселем. Меркель заявила, что это станет "шагом вперед".

"Говоря за федеральное правительство, я отмечу, что мы хотим иметь тесные отношения с Великобританией после Brexit. Думаю, это касается всех стран ЕС", - отметила Меркель.

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Персоны
Мэй, Тереза Юнкер, Жан-Клод Меркель, Ангела
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