Меркель ожидает "захватывающей дискуссии" в ЕС относительно будущих отношений с Лондоном

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Европейский союз изучит предложения Лондона по будущим отношениям с Брюсселем и после этого даст общий ответ. Об этом заявила во вторник в Лондоне канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы - 27 членов ЕС - под руководством [главы Еврокомиссии Жан-Клода] Юнкера и [главного переговорщика по Brexit Мишеля] Барнье сформируем мнение и после этого дадим общий ответ на предложения [Лондона]. Не вдаваясь в детали, я скажу, что хорошо, что эти предложения есть", - отметила глава германского кабмина. Она заявила, что Евросоюз ждет "захватывающая дискуссия в духе дружбы и в духе желания продолжить сотрудничество".

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала, что 12 июля после многочисленных задержек правительство опубликует так называемую Белую книгу с подробным изложением видения Лондоном формата будущих отношений с Брюсселем. Меркель заявила, что это станет "шагом вперед".

"Говоря за федеральное правительство, я отмечу, что мы хотим иметь тесные отношения с Великобританией после Brexit. Думаю, это касается всех стран ЕС", - отметила Меркель.