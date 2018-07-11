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CNN: в Белом доме визит Помпео в КНДР посчитали безрезультатным

Международная панорама
11 июля, 4:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

По словам источника телеканала, Пхеньян не продемонстрировал готовности к выполнению достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей

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НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома полагают, что визит госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян был крайне неудачным, он продемонстрировал, что понимания между руководством двух стран нет. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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Как отметили его источники, в Белом доме пришли к выводу, что поездка шефа американской дипломатии в КНДР прошла "так плохо, как только было можно". По словам данного источника, сторона КНДР не продемонстрировала готовности к прогрессу в том, что касается выполнения достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей. Не было также согласовано каких-либо сроков относительно денуклеаризации.

По сведениям телеканала, Помпео было обещано, что он сможет встретиться с Ким Чен Ыном, однако этого не произошло. Как утверждает CNN, госсекретарь США так и не смог передать руководителю КНДР привезенный подарок - диск с песней Rocket Man ("Астронавт" или, буквально, "человек-ракета") певца Элтона Джона. В конечном счете, как утверждает CNN, Помпео был вынужден привезти диск с собой обратно.

Ранее, когда КНДР произвела серию испытаний баллистических ракет, президент США Дональд Трамп несколько раз заочно называл Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой". По сведениям источников телеканала, разговор об этом зашел на встрече двух лидеров в Сингапуре.

Трамп тогда якобы сообщил Ким Чен Ыну, что придумал данное прозвище для него под влиянием песни. Лидер КНДР сказал, что не слышал композицию и не знаком с творчеством Элтона Джона. Президент США, в свою очередь, обещал прислать Ким Чен Ыну песню. По утверждению телеканала, лидер КНДР также отметил, отвечая на вопрос президента США, что не возражает против указанного прозвища.

О визите Помпео

Помпео 7 июля завершил официальный двухдневный визит в Пхеньян, где у него прошли переговоры с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. С Ким Чен Ыном на этот раз он не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре.

Трамп и Ким Чен Ын подписали 12 июня совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров. Хозяин Белого дома поручил вести эти переговоры Помпео.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Джон, Элтон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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