El Pais: союзники США по НАТО боятся, что Трамп за их спинами договорится с Путиным

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Союзники США по НАТО опасаются, что президент Дональд Трамп без их ведома и согласия может достичь двусторонних соглашений с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии.

Об этом сообщила в среду газета El Pais.

"Раньше саммит между американским президентом и его российским коллегой встречался с надеждой, а теперь - с опасением", - приводит издание слова сотрудника НАТО. По мнению источников газеты, "Трамп является непредсказуемым", и все "зависит от его расположения духа".

Как отмечает El Pais, главы государств и правительств стран НАТО в ходе намеченного на среду ужина в Брюсселе попытаются призвать Трампа защищать в Хельсинки позицию, согласованную с союзниками.

Во вторник американский президент отправился в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 16 июля в Финляндии встретится с российским президентом.