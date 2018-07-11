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Опрос: большинство немцев считают миграционную политику властей недостаточно жесткой

Международная панорама
11 июля, 12:18 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

За последние годы немецкие миграционные органы нередко становились объектом критики в Германии

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БЕРЛИН, 11 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Уже три года европейские страны живут в условиях миграционного кризиса, а немецкая общественность до сих пор считает, что правительство не осуществляет подходящую миграционную политику.

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Таковы результаты опроса общественного мнения, которое было проведено службой YouGov.

Социологи спрашивали респондентов об их отношении к мерам, которые предпринимает государство по противодействию нелегальной миграции. В качестве ответа предлагалось выбрать между тремя вариантами - правительство действует нормально, слишком строго или же, напротив, слишком мягко. В итоге за первый вариант проголосовали 12% опрошенных, за второй - 5%, за третий - 72%, остальные не определились.

В опросе участвовали 2060 человек.

Доверие может вырасти

Тем временем проблема миграции заботит не только общество, но и политиков. В конце июня с должности министра внутренних дел едва не ушел Хорст Зеехофер - он оказывал давление на канцлера Ангелу Меркель, требуя согласиться на его условия по борьбе с нелегалами. В конечном итоге все партии, представленные в правящей коалиции, достигли компромисса и правительственного кризиса удалось избежать.

Смысл компромисса сводится к следующему: иностранцы, которые прибывают на австрийско-немецкую границу, будут помещаться в расположенные неподалеку пункты федеральной полиции, там их будут содержать максимум двое суток, а после этого либо депортировать в страну первичной регистрации, либо, если предпосылки для предоставления статуса беженца есть, перемещать в приюты на территории ФРГ.

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Именно в этом и заключается принципиальная разница по сравнению с тем, как функционировала система раньше. В прошлые годы любой иностранец, который оказывался на территории ФРГ, мог просто сказать, что запрашивает убежище, и его сразу отправляли в центры временного содержания. Уже после этого процесс рассмотрения каждой заявки мог затягиваться на много месяцев из-за судебных разбирательств и бюрократических проволочек. За это время иностранцы в теории могли сбежать из приютов и скрыться у родственников. Нынешняя концепция, как предполагается, исключит такое развитие событий, чем будет способствовать росту доверия со стороны населения.

Последний громкий скандал

Вообще, за последние годы немецкие миграционные органы нередко становились объектом критики в Германии. Причины самые разные - то не хватает сотрудников, то слишком медленно рассматриваются заявки беженцев, то работники недоглядят за мигрантами, и им удастся избежать депортации, скрывшись у знакомых. Последний скандал разгорелся 20 апреля, когда стало известно, что прокуратура Бремена ведет расследование в отношении бывшей сотрудницы Федерального ведомства по делам беженцев (BAMF), которая в 2013-2016 годах предположительно за взятки выносила положительные решения по ходатайствам о предоставлении убежища.

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Подозреваемая возглавляла бременский филиал BAMF. Чиновницей были одобрены примерно 1,2 тыс. заявлений мигрантов, хотя никаких предпосылок для их удовлетворения не было. По делу о взяточничестве также проходят три юриста из Бремена и Нижней Саксонии. В большинстве случаев положительное решение по вопросу предоставления убежища получали езиды, бежавшие из Сирии. Немецкие власти после этого распорядились перепроверить тысячи одобренных в последние годы заявок.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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