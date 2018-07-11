Глава минобороны ФРГ прокомментировала слова Трампа о зависимости Берлина от Москвы

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Германия имеет много вопросов к России и считает необходимым поддерживать диалог с этой страной. Об этом заявила в среду министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия является заложницей России.

"Не знаю, что он [Трамп] под этим подразумевает, - отметила она. - Надеюсь, что президент [США] пошлет четкий сигнал о нашей решимости и единстве с этого саммита на встрече с Путиным. Хорошо, что они говорят".

"Если посмотреть на нашего канцлера, то в течение 13 лет она на регулярной основе общается с российским президентом, - подчеркнула фон дер Ляйен. - У нас много вопросов к России. Но диалог необходимо поддерживать как с союзниками, так и противниками".

Ранее президент США выступил с резкой критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2". Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложником России и обратив внимание на сделку по строительству "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

РФ и Германия неоднократно отмечали, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, который лишен каких-либо политических мотивов. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле обозначила роль политических факторов, сопутствующих реализации проекта. По ее словам, строительство газопровода должно быть увязано с гарантией сохранения поставок газа через Украину. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация проекта не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, если он будет экономически целесообразен.