СМИ: более 10 акций протеста пройдут в Хельсинки в связи со встречей Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 12 июля. /ТАСС/. Более 10 акций протеста должны состояться в Хельсинки в связи со встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания Yle.

По ее информации, об этих акциях, которые состоятся в воскресенье и понедельник, официально уведомлена полиция. В воскресенье пройдет самая крупная из них - Helsinki calling! Согласно данным в Facebook, на нее придут более 2 тыс. человек, еще 8 тыс. отметились как "заинтересованные в участии". Организаторы полагают, что участников может быть и до 15 тыс. человек.

Мероприятие начнется в районе Кайсаниеми, откуда демонстранты пройдут маршем по центральным улицам города до Сенатской площади, расположенной рядом с Президентским дворцом, который в Белом доме ранее назвали местом проведения встречи Путина и Трампа.

Кроме того, свои акции планируют провести молодежное крыло Национальной коалиционной партии, общество финско-российской дружбы RUFI, партия "Истинные финны", группа активистов за права женщин и другие. Состоятся также акции протеста за Афганистан и Южный Камерун, которые могут быть напрямую не связаны с визитом президентов.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.