Трамп заявил о "большом успехе" на саммите НАТО и повышении ее членами расходов на оборону

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "большом успехе" по итогам саммита НАТО, а также о повышении странами-участницами альянса своих расходов на оборону с тех пор, как он занял этот пост. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

"Большой успех сегодня в НАТО! Миллиарды дополнительных долларов выплачиваются членами [альянса] после моего избрания [на пост главы государства]" - написал глава вашингтонской администрации.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.