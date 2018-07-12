Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил о "большом успехе" на саммите НАТО и повышении ее членами расходов на оборону

Международная панорама
12 июля, 21:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Президент США неоднократно критиковал входящие в организацию страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "большом успехе" по итогам саммита НАТО, а также о повышении странами-участницами альянса своих расходов на оборону с тех пор, как он занял этот пост. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Как Трамп пытается диктовать правила партнерам по НАТО

"Большой успех сегодня в НАТО! Миллиарды дополнительных долларов выплачиваются членами [альянса] после моего избрания [на пост главы государства]" - написал глава вашингтонской администрации.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса он предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
2
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Мамонт Женя удивил ученых
6
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
7
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!