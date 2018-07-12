WSJ: власти США изучают, предупреждала ли Facebook инвесторов о риске утечки данных

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении социальной сети Facebook, пытаясь выяснить, должным ли образом та проинформировала своих инвесторов о том, что сторонние разработчики и третьи лица могли получить доступ к личной информации пользователей. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Расследование касается передачи данных пользователей Facebook ныне закрытой британской компании Cambridge Analytica для использования в маркетинговых целях. Как отмечает газета, ведомство изучает, насколько эффективно Facebook проанализировал риски, связанные с попаданием личной информации в третьи руки, и вовремя ли компания сообщила своим инвесторам и другим заинтересованным лицам о возможности утечки данных. Если те не были должным образом предупреждены о произошедшем, речь может идти о нарушении американских законов.

Как отмечает The Wall Street Journal, ведомство запросило у соцсети информацию, касающуюся ее взаимодействия с Cambridge Analytica. Если никаких нарушений выявлено не будет, расследование может быть закрыто уже на ранней стадии без применения в отношении Facebook каких-либо мер. В соцсети и в Комиссии по ценным бумагам и биржам от комментариев отказались.

Как сообщала газета The New York Times, Cambridge Analytica удалось собрать личные данные десятков миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей США. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем персональных данных пользователей. По разным оценкам, речь идет о личной информации примерно 87 млн пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании избавиться от этих данных, однако в итоге выяснилось, что не вся информация была полностью удалена.

Главе Facebook Марку Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США по данному вопросу. Предприниматель заверил законодателей, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с личными данными пользователей. Из-за скандала Cambridge Analytica в мае закрылась.