Опрос: большинство американцев считает, что саммит в Хельсинки будет успешным для Путина

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Более половины американцев полагают, что президенту США Дональду Трампу следует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. При этом по мнению большинства респондентов, итоги саммита будут более выгодными для Москвы. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного 9-11 июля телеканалом Fox News.

На вопрос о том, стоит ли Трампу встречаться с Путиным, положительно ответили 59% участников исследования, отрицательно - 33%, отказались дать ответ 9%. При этом 31% респондентов считают, что российский лидер сможет достичь более выгодных договоренностей, нежели президент США. Противоположного мнения придерживаются 24%. 26% полагают, что итоговые договоренности будут для Трампа и Путина в одинаковой степени выгодными или невыгодными. Затруднились ответить 18%.

Участников исследования также спросили о том, достаточно ли жесткий курс проводит администрация Трампа в отношении России. 5% полагают, что "чрезмерно жесткий", а 53% - что "недостаточно жесткий". 35% респондентов считают, что политика Вашингтона на этом направлении в целом в достаточной мере жесткая. 8% затруднились дать ответ.