Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: большинство американцев считает, что саммит в Хельсинки будет успешным для Путина

Международная панорама
13 июля, 2:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

На вопрос о том, стоит ли президенту США встречаться с российским лидером, положительно ответили 59% участников исследования

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Более половины американцев полагают, что президенту США Дональду Трампу следует встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. При этом по мнению большинства респондентов, итоги саммита будут более выгодными для Москвы. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного 9-11 июля телеканалом Fox News.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

На вопрос о том, стоит ли Трампу встречаться с Путиным, положительно ответили 59% участников исследования, отрицательно - 33%, отказались дать ответ 9%. При этом 31% респондентов считают, что российский лидер сможет достичь более выгодных договоренностей, нежели президент США. Противоположного мнения придерживаются 24%. 26% полагают, что итоговые договоренности будут для Трампа и Путина в одинаковой степени выгодными или невыгодными. Затруднились ответить 18%.

Участников исследования также спросили о том, достаточно ли жесткий курс проводит администрация Трампа в отношении России. 5% полагают, что "чрезмерно жесткий", а 53% - что "недостаточно жесткий". 35% респондентов считают, что политика Вашингтона на этом направлении в целом в достаточной мере жесткая. 8% затруднились дать ответ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Аэропорт Жуковский возобновил работу после жесткой посадки самолета
3
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
Трамп дал понять, что вариант "мягкого Brexit" убьет торговую сделку с США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!