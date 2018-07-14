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Эксперты: саммит в Хельсинки может существенно снизить ядерную угрозу

Международная панорама
14 июля, 1:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

Отмечается, что Москва и Вашингтон имеют общие интересы, связанные с нераспространением ядерного оружия

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президенты США и России могут добиться существенного снижения уровня ядерной угрозы по итогам саммита в Хельсинки, пишут в авторской колонке в газете The Hill экс-министр энергетики США Эрнест Мониз и экс- сенатор Сэмюэл Нанн. По их мнению, Москва и Вашингтон имеют общие интересы, связанные с нераспространением ядерного оружия и ограничениями на его использование.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Хотя мы и должны решать наши серьезные разногласия, крайне важно, чтобы мы поддерживали сотрудничество по жизненно важным вопросам", - считают эксперты.

"Нужно увеличить время на раздумье, которое есть у лидеров на ответ в случае ложной тревоги, - считают они. - У них есть лишь несколько минут, чтобы принять решение в случае ядерного нападения". В этой связи они напоминают о существующей опасности катастрофы из-за кибератак, которую возможно избежать лишь при наличии диалога между лидерами и каналов для экстренной связи.

"Демократы и республиканцы понимали необходимость сотрудничества [по вопросу ядерной безопасности] во времена холодной войны", - напомнили эксперты. По их словам, даже в те времена регулярно проходили переговоры в "Женеве, Вене и Нью-Йорке, американские военные вели переговоры в Москве", а также существовало понимание, что существуют взаимные обязательства, которым нужно следовать для избежания ядерной катастрофы".

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ему и президенту России Владимиру Путину удастся достичь на предстоящей встрече 16 июля в Хельсинки договоренности в сфере ядерного нераспространения. При этом он напомнил, что и Россия, и США модернизируют свои стратегические ядерные арсеналы, вкладывая в это колоссальные финансовые средства. Трамп фактически подверг критике такие программы обеих стран.

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