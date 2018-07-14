Армия Израиля и боевики из Газы обменялись ударами

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Израиль нанес в субботу удары по нескольким целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и беспорядки у границы этого палестинского приморского анклава. Во время нанесения ударов 17 ракет были запущены из Газы по Израилю, пять из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в субботу коммюнике.

"В субботу истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическому тоннелю и еще нескольким военным целям в секторе Газа, включая лагеря по подготовке запусков горящих воздушных шаров, а также тренировочную базу движения ХАМАС, - говорится в документе. - Удары произведены в ответ на террористические действия во время столкновений у забора безопасности на границе с Газой в пятницу, а также на продолжающиеся ежедневно запуски горящих воздушных шаров из сектора на израильскую территорию".

"Во время нанесения ударов в секторе Газа зафиксировано до 17 запусков ракет по израильской территории, - продолжили военные. - Пять из них перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В армии отметили, что "террористическая организация ХАМАС продолжает атаки на израильских солдат и инфраструктуру безопасности, чтобы нанести ущерб израильским гражданским лицам", что является "грубым нарушением суверенитета Израиля". "ХАМАС несет ответственность за все события, происходящие в секторе Газа", - продолжили военные, добавив, что "армия готова к широкому спектру возможных сценариев развития событий".

Палестинские радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.