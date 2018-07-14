Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Додон заверил, что Молдавия не будет дружить с Западом против России

Международная панорама
14 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Президент Молдавии также добавил, что большинство молдаван считают успешной миссию российских миротворцев в Приднестровье

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Молдавии Игорь Додон и президент РФ Владимир Путин

Президент Молдавии Игорь Додон и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что его страна не будет "дружить с Западом против России". В этом он заверил президента РФ Владимира Путина в субботу на встрече в Кремле.

Смотрите также

Додон считает, что Россия заинтересована в скорейшем решении приднестровской проблемы

Додон: резолюция ООН по Приднестровью направлена на ухудшение отношений с Россией

Путин: Козак сможет существенным образом продвинуть взаимодействие РФ и Молдавии

В Молдавии заявили, что будут добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных

По его словам, Кишинев хочет "дружить со всеми", но не хочет, чтобы его использовали против кого-то. "Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется", - подчеркнул президент Молдавии.

Додон предложил обменяться на встрече мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. Среди плюсов в развитии отношений за последнее время он назвал рост объема молдавских товаров в РФ, решение вопроса по мигрантам, а также "серьезные подвижки по Приднестровскому направлению". Он также подчеркнул, что для Молдавии очень важные интеграционные процессы на пространстве СНГ.

В начале беседы Додон также поздравил Путина с очень достойным выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. "Поверьте, вся Молдова болела - не только президент, но все очень болели и рады тому результату, которого вы добились", - сказал глава государства.

Миссия российских миротворцев в Приднестровье

Большинство граждан Молдавии считают успешной миссию российских миротворцев в Приднестровье, заявил Додон.

"Хочу подтвердить еще раз свою позицию и позицию большинства граждан Республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев - это успешная миссия", - сказал Додон.

Он отрицательно отозвался о попытках "подорвать или поставить под сомнение" эту миссию. Президент Молдавии выразил уверенность, что миротворческую миссию "нужно продолжить".

В понедельник, 9 июля, молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский заявил, что Кишинев продолжит добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных, включая миротворцев.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ [Республики Молдова]" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.

Здесь также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, оставшихся здесь со времен распада Советского Союза. Начавшиеся утилизация и вывоз вооружении были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в регионе фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Тирасполь выступает категорически против вывода военных РФ, которых считает гарантией мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Украина Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
В Москве похоронили внука Брежнева
4
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
5
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
6
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
7
Киев подписал соглашение с Airbus о поставках вертолетов на сумму €555 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!