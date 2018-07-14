Додон заверил, что Молдавия не будет дружить с Западом против России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что его страна не будет "дружить с Западом против России". В этом он заверил президента РФ Владимира Путина в субботу на встрече в Кремле.

По его словам, Кишинев хочет "дружить со всеми", но не хочет, чтобы его использовали против кого-то. "Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется", - подчеркнул президент Молдавии.

Додон предложил обменяться на встрече мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества. Среди плюсов в развитии отношений за последнее время он назвал рост объема молдавских товаров в РФ, решение вопроса по мигрантам, а также "серьезные подвижки по Приднестровскому направлению". Он также подчеркнул, что для Молдавии очень важные интеграционные процессы на пространстве СНГ.

В начале беседы Додон также поздравил Путина с очень достойным выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года. "Поверьте, вся Молдова болела - не только президент, но все очень болели и рады тому результату, которого вы добились", - сказал глава государства.

Миссия российских миротворцев в Приднестровье

Большинство граждан Молдавии считают успешной миссию российских миротворцев в Приднестровье, заявил Додон.

"Хочу подтвердить еще раз свою позицию и позицию большинства граждан Республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев - это успешная миссия", - сказал Додон.

Он отрицательно отозвался о попытках "подорвать или поставить под сомнение" эту миссию. Президент Молдавии выразил уверенность, что миротворческую миссию "нужно продолжить".

В понедельник, 9 июля, молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский заявил, что Кишинев продолжит добиваться вывода из Приднестровья всех российских военных, включая миротворцев.

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ [Республики Молдова]" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья.

Здесь также расположена Оперативная группа российских войск, которая поддерживает миротворческую операцию и охраняет военные склады, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, оставшихся здесь со времен распада Советского Союза. Начавшиеся утилизация и вывоз вооружении были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в регионе фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории. Тирасполь выступает категорически против вывода военных РФ, которых считает гарантией мира.