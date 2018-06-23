Додон: резолюция ООН по Приднестровью направлена на ухудшение отношений с Россией

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция по Приднестровью направлена на ухудшение молдавско-российских отношений, заявил в субботу президент Молдавии Игорь Додон.

"Правительство Молдовы, контролируемое Демократической партией, совершило очередной антироссийский демарш, инициировав вчерашнее голосование в ООН. Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьезно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook. Он высказал мнение, что "подобная пиар-акция Демократической партии не будет иметь никакого практического значения".

"Республика Молдова должна укрепить свою государственность, проводить взвешенную внешнюю политику, добиваться международного признания своего нейтралитета. Залогом сильного молдавского государства должно стать решение приднестровской проблемы и реинтеграция страны. Завершить миротворческую операцию, проходящую на территории нашей страны в соответствии с соглашениями 1992 года и являющуюся одной из самых успешных, можно будет только после того, как оба берега Днестра придут к всеобъемлющему соглашению о полном урегулировании конфликта", - отметил президент.

Он выразил убежденность, что после предстоящих в конце года парламентских выборов в Молдавии "будет сформировано промолдавское парламентское большинство и правительство, которые будут проводить взвешенную внешнюю политику, исходя из национальных интересов, будут стремиться к восстановлению партнерских стратегических отношений с Россией и к поиску модели полного и окончательного урегулирования конфликта, которая устроит как Кишинев, так и Тирасполь". Додон уверен, что "эту позицию разделяет большинство граждан нашей страны".