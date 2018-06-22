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Демпартия Молдавии надеется на толчок в переговорах по Приднестровью после резолюции ООН

Международная панорама
22 июня, 21:50 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 22, июня. /ТАСС

Лидер партии Владимир Плахотнюк поздравил молдавских дипломатов с этим событием

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КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) надеется, что резолюция ООН о выводе из Молдавии российских войск, входящих в состав миротворческих сил, подтолкнет переговоры по урегулированию приднестровского конфликта. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальной странице контролирующей парламент политической силы в Facebook.

"Сегодняшнее решение является новым подтверждением того, что международное сообщество уважает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Мы также верим, что это станет началом нового этапа в урегулировании приднестровской проблемы", - отмечается в сообщении.

Решение ООН также приветствовал лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. На своей странице в Facebook он поздравил молдавских дипломатов, обратив внимание на то, что это успех "правительства, которое ошибочно обвиняли в двойной игре и продвижении интересов Москвы". Премьер-министр Молдавии Павел Филип, который является вице-председателем ДПМ, в свою очередь назвал резолюцию "самым важным событием с момента обретения независимости".

Резолюция ООН

Ранее в пятницу Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. Российская сторона вносила предложение, поддержанное Сирией, Мьянмой и Белоруссией, о переносе голосования по проекту резолюции для его более подробного обсуждения, однако оно было отклонено.

В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, а также США и Канада. Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

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