Нетаньяху: Израиль будет наращивать интенсивность ответов на атаки со стороны ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Израиль будет увеличивать по мере необходимости интенсивность ответов на атаки со стороны движения ХАМАС в секторе Газа. С таким заявлением выступил в субботу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы будем наращивать масштаб нашей реакции на террористические атаки ХАМАС до тех пор, пока это необходимо", - сказал он. "Если ХАМАС не поймет наше послание сегодня, он поймет его завтра", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила пресс-служба премьера.

В субботу палестинские радикалы из сектора Газа направили десятки ракет по Израилю. В ответ израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.