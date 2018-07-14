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Нетаньяху: Израиль будет наращивать интенсивность ответов на атаки со стороны ХАМАС

Международная панорама
14 июля, 20:34 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 14, июля. /ТАСС

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа направили десятки ракет по Израилю

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Израиль будет увеличивать по мере необходимости интенсивность ответов на атаки со стороны движения ХАМАС в секторе Газа. С таким заявлением выступил в субботу премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Мы будем наращивать масштаб нашей реакции на террористические атаки ХАМАС до тех пор, пока это необходимо", - сказал он. "Если ХАМАС не поймет наше послание сегодня, он поймет его завтра", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила пресс-служба премьера.

В субботу палестинские радикалы из сектора Газа направили десятки ракет по Израилю. В ответ израильская армия нанесла удары по десяткам военных объектов ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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