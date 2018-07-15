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Трамп назвал Twitter инструментом немедленной борьбы с лживыми новостями

Международная панорама
15 июля, 2:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

Президент США также отметил, что ценит соцсеть как средство, позволяющее быстро донести до аудитории то или иное послание

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ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал соцсеть Twitter хорошей возможностью немедленно донести до миллионов своих подписчиков правду о лживых новостях. Об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала газета The Mail on Sunday.

"Я люблю эту моментальность, я люблю мощь, которую она в себе несет, потому что она позволяет донести свою точку зрения. Я могу бороться с лживыми новостями, потому что у меня столько подписчиков", - сказал глава американской администрации, который активно ежедневно пользуется Twitter, где у него насчитывается 53,1 млн подписчиков.

"Когда я вижу, что кто-то говорит что-то ошибочное или что-то правильное, или, скорее, сидит и ничего не делает, то я имею возможность что-то распространить. Или в иных случаях я говорю [своему помощнику]: "Напиши дословно это заявление", очень дословно, до последней запятой и всего остального. Потом ты смотришь и, спустя две секунды, появляется: "срочные новости, Дональд Трамп, президент Трамп только что…" А ты делаешь заявления, такие мощные заявления и так быстро", - сказал президент США.

"Ты рассказываешь что-то людям, что на самом деле может защитить тебя самого от лжи", - добавил Трамп.

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