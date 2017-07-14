Уровень воды спал в затопленных из-за ливня дачных поселениях в Рузском районе Подмосковья

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вода, затопившая в четверг два СНТ "Береза" и "Тонус" в Рузском районе Подмосковья, постепенно спадает. Спасателям не пришлось эвакуировать людей, сообщил в пятницу глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
"Оперативно мы подготовили для этого автобусы, однако дачники отказались от эвакуации. Сейчас напряженность спала - уровень воды постепенно падает. Пострадавших в результате подтопления нет", - сказал Тарханов, его слова приводит пресс-служба администрации округа.
Ранее 13 июля Росгидромет прогнозировал дождь и местами грозу в Московском регионе. При грозе метеорологи ожидали порывы ветра скоростью до 12-17 м/с.
Уровень рек Московского региона из-за ливней в начале июля поднялся до 2 метров, согласно данным управления МЧС по Московской области, а затем после 5 июля стал опускаться несмотря на дождливую погоду. "В ближайшие сутки на большинстве рек Москвы и Московской области продолжится снижение уровня воды с меньшей интенсивностью. На малых реках возможен рост уровня воды в связи с дождем", - сказали в управлении МЧС.
3 июля после сильного ливня потоки воды в Рузском городском округе разрушили мост к деревне Румянцево, который был единственным путем к поселению, и затопили 43 дома СНТ "Энергия". Тогда эвакуация также не потребовалась.