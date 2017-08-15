Новая система утилизации может стать вторым после ЦКАД крупнейшим проектом Подмосковья

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Создание новой системы утилизации отходов в Московской области, основанной на принципе раздельного сбора и переработки мусора, может стать вторым крупнейшим проектом региона после строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"Если мы добьемся, чтобы все объекты по обращению с отходами были построены, то это может быть по объему инвестиций второй по величине проект на территории Московской области. На первом месте - дорога ЦКАД. А на втором - вся мусороперерабатывающая отрасль, потому что мы строим ее с нуля", - сказал министр.

Создание мусороперерабатывающей отрасли может стоить до 300 млрд рублей, если количество заводов будет увеличено с четырех до восьми, как планировалось ранее, добавил Коган. В эту сумму, по его словам, также войдет строительство 12 перерабатывающих объектов и реконструкция действующих мусорных полигонов.

Реформа системы обращения с отходами в области

Власти Московской области несколько лет назад начали планомерную реформу системы обращения с отходами. Вместо старых полигонов с 2019 года в регионе начнут вводиться в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах.

Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно. Дополнительно к ним власти создадут пять современных площадок при мусороперерабатывающих заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах. Они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.

Кроме того, в области будут реформировать систему утилизации мусора, чтобы справиться с объемом бытовых отходов, которые ежегодно поступают на утилизацию в регион - 11,7 млн тонн. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва.

При этом в области осталось 17 полигонов старого формата, до конца года будут закрыты еще два - "Царево" в Пушкинском районе и "Кулаково" в Чеховском районе. Они работают на пределе своей вместимости и будут закрыты в течение двух-трех лет.