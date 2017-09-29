Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект рекультивации полигона ТБО "Аннино" в Подмосковье разработают к июлю 2018 года

Москва Московская область
29 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация Рузского городского округа Подмосковья провела аукцион по контракту на разработку проекта рекультивации закрытого в 2016 году мусорного полигона "Аннино". Как ожидается, проект будет подготовлен к июлю 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов в пятницу.

Смотрите также
Полигон бытовых отходов "Кучино"

Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"

Проект рекультивации мусорных полигонов - основной документ, который определяет стоимость рекультивации, ее сроки и этапы завершения.

"Девять месяцев", - ответил Тарханов на вопрос ТАСС, какой срок определен для проектировщика.

"Первоначальная стоимость аукциона - 20 млн рублей. Подрядчик определился за сумму чуть более 9 млн рублей", - добавил он, не сообщив название компании.

Полигон "Аннино" принимал отходы с 1975 года со всего Рузского округа и частично - с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы: ее тело пересыпается инертными грунтами.

Полигон "Аннино" неоднократно воспламенялся, после того как его закрыли. Только за последний месяц свалка тлела дважды: 29-30 августа и 26 сентября. Чтобы ликвидировать опасность еще одного воспламенения, пожарные 26 сентября исследовали полигон тепловизорами и выявили несколько очагов возгорания.

Смотрите также

Закрытый полигон ТБО "Аннино" в Рузском округе обследуют тепловизорами после возгорания

В Рузском округе Подмосковья загорелся закрытый мусорный полигон

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицера
2
К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" из Антальи подключится специальный летный отряд "Россия"
3
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Лавров: Россия не приемлет попытки обвинить Москву во всем, что происходит в США
6
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
7
Причиной смерти бывшего футболиста "Локомотива" Арифуллина стали проблемы с сердцем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама