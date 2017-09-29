Проект рекультивации полигона ТБО "Аннино" в Подмосковье разработают к июлю 2018 года

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Администрация Рузского городского округа Подмосковья провела аукцион по контракту на разработку проекта рекультивации закрытого в 2016 году мусорного полигона "Аннино". Как ожидается, проект будет подготовлен к июлю 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Максим Тарханов в пятницу.

Проект рекультивации мусорных полигонов - основной документ, который определяет стоимость рекультивации, ее сроки и этапы завершения.

"Девять месяцев", - ответил Тарханов на вопрос ТАСС, какой срок определен для проектировщика.

"Первоначальная стоимость аукциона - 20 млн рублей. Подрядчик определился за сумму чуть более 9 млн рублей", - добавил он, не сообщив название компании.

Полигон "Аннино" принимал отходы с 1975 года со всего Рузского округа и частично - с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы: ее тело пересыпается инертными грунтами.

Полигон "Аннино" неоднократно воспламенялся, после того как его закрыли. Только за последний месяц свалка тлела дважды: 29-30 августа и 26 сентября. Чтобы ликвидировать опасность еще одного воспламенения, пожарные 26 сентября исследовали полигон тепловизорами и выявили несколько очагов возгорания.