Подмосковье собрало рекордный для XXI века урожай зерна

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Аграрии Московской области собрали 440 тыс. тонн зерна по итогам жатвы 2017 года, несмотря на плохие погодные условия и поздно начавшуюся уборочную кампанию. Это рекордный показатель для региона с 2000 года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, выступая на проходящей в Москве выставке "Золотая осень - 2017".
"Аграрии Московской области, несмотря на все сложности и погодные явления, в этом году собрали рекордный урожай тысячелетия - 440 тыс. тонн зерна. И полмиллиона зерна в Московской области - совершенно точно ощутимый рубеж ближайших лет", - сказал Разин, добавив, что в 2016 году в регионе удалось собрать 357 тыс. тонн зерна.
Основную часть валового сбора зерна в регионе выполнили предприятия Зарайского района, а также городских округов Серебряные Пруды и Луховицы, отметил министр.
Из-за непогоды уборочная кампания в Московской области в 2017 году стартовала на две недели позже обычного - 9 августа. Как отмечал тогда Разин, чтобы ликвидировать отставание, аграрии планировали привлечь большее количество техники, чем в прошлом году.
В августе на фоне дождливого лета Минсельхозпрод области прогнозировал снижение валового урожая до 320 тысяч тонн.