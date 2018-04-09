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Активисты отказались от идеи референдума по раздельному сбору мусора в Подмосковье

Москва Московская область
9 апреля, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

По итогам переговоров власти региона пошли на уступки, пояснил один из организаторов референдума, депутат Солнечногорского района Московской области Дмитрий Трунин

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МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Референдум по внедрению раздельного сбора мусора в Московской области и митинг "За чистый воздух" потеряли смысл после переговоров с властями Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов этих мероприятий, депутат Солнечногорского района Московской области Дмитрий Трунин.

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Ранее Трунин заявлял ТАСС, что запланированный на 7 апреля митинг в Москве организаторы решили отложить на неопределенное время ради встречи с министром экологии и природопользования Александром Коганом 6 апреля.

"По итогам переговоров [правительство области] пошло на уступки нам в части раздельного сбора мусора. Смысл референдума за раздельный сбор временно утрачен. <…> Смысла в митинге "За чистый воздух" пока нет, потому что по мусоросжиганию мы идем на референдум (имеется в виду завод в Барвихе - прим. ТАСС), а по раздельному сбору мы достигли взаимодействия", - сказал он.

Депутат пояснил, что активисты вошли в рабочую группу по внедрению раздельного сбора отходов (РСО) в регионе и будут контролировать процесс.

О референдуме

Как сообщалось, Трунин с гражданскими активистами дважды инициировал референдумы по внедрению раздельного сбора мусора в Подмосковье и отказу от строительства мусоросжигательных заводов в области. Московская областная дума оба раза отклонила заявки, поскольку они не соответствовали федеральному законодательству. После этого депутат заявил о намерении организовать в Подмосковье референдум о строительстве первого мусоросжигательного завода вблизи элитной недвижимости региона в Барвихе.

По мнению депутата, после запуска новой инфраструктуры для сортировки и переработки мусора в столичном регионе останется так мало неперерабатываемых отходов, что для их сжигания будет достаточно уже существующих заводов.

Трунин добавил, что активисты сейчас обсуждают возможность проведения референдума по раздельному сбору мусора в Москве, чтобы ускорить внедрение этой практики во всей агломерации.

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