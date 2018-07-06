Браки в Подмосковье можно будет заключать в восьми музеях с 2018 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области организовало первое из восьми соглашений между Главным управлением ЗАГС Подмосковья и государственными музеями на территории региона, которые позволят заключать в исторических интерьерах музеев браки. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе минкультуры Подмосковья.

В пресс-службе уточнили, что первый такой договор был подписан 5 июля между Главным управлением ЗАГС Подмосковья и государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина в Больших Вяземах в Одинцовском районе Подмосковья.

"Первая свадьба в музее-заповеднике по новому соглашению состоится уже 15 июля. Новая услуга в музее настолько востребована, что выходные расписаны до конца лета. В ближайшем будущем такие соглашения будут заключены еще с семью государственными музеями", - процитировали в пресс-службе министра культуры Московской области Оксану Косареву.

В минкульте добавили, что остальные семь соглашений планируется заключить до конца 2018 года. В рамках этих договоров территориальные ЗАГСы получат бесплатно помещение музея для государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

Музеи в программе

В программе будут также участвовать Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского, музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева, Серпуховский историко-художественный музей и Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль", Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" и "Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

В музее-заповеднике А. С. Пушкина регистрация будет проходить в интерьерах 1812 года на фоне портретов героев Отечественной войны и сопровождаться звуками рояля из палисандрового дерева ХIХ века. В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике разыграют театрализованную программу с ритуалами русской свадьбы: знакомство, сватовство, дворосмотрение, прощание девушки с подругами, венчание, праздничный стол.

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского будет играть рояль композитора и расскажут о семейных традициях Чайковских. В Музее-заповеднике "Усадьба "Мураново" бракосочетания будут проходить на живописной территории Главного усадебного дома, где в ХIХ веке хозяева дома устраивали чаепития.

В Серпуховском историко-художественном музее для жениха и невесты разыграют театрализованное представление с участием императрицы Екатерины Великой. Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" предоставит для бракосочетаний интерьеры с предметами русского искусства XVIII-XX веков и зарубежного искусства XVII-XIX вв.