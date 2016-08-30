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Сильная гроза с градом обрушилась на Москву

Москва
30 августа, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Городские службы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. После небольшой передышки в Москву вновь вернулись грозовые ливни. Корреспонденты ТАСС сообщают о сильных раскатах грома и ливне в центре и на севере столицы. Пользователи соцсетей сообщают о выпавшем на севере города граде.

Ранее МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром и градом. "По прогнозам синоптиков, до конца дня в Москве ожидается гроза с дождем, местами с сильным, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили в пресс- службе столичного главка МЧС.

Как сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков, городские службы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды. В частности, под особый контроль взяты дороги и дворы для недопущения локальных подтоплений. ГУП "Мосводосток" организовал дежурство аварийных бригад в местах возможных скоплений воды. Префектурам предписано обратить особое внимание на состояние дворовых территорий, при необходимости принять меры по ликвидации возможных последствий дождя и сильного ветра.

Сообщить о скоплении дождевой воды на улицах можно в диспетчерскую Мосводостока по телефону: 8 (495) 657-87-03.

Август в Москве уже перевыполнил план по осадкам установив новый рекорд за всю историю метеонаблюдений. С начал месяца в городе выпало более 163 мм осадков, что составляет почти 212% месячной нормы.

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