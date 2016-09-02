Приложение с вариантами маршрутов по МЦК планируют запустить к моменту запуска движения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение с возможностью построения маршрутов по Московскому центральному кольцу (МЦК) планируют запустить к моменту запуска пассажирского движения. Об этом сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"Мы сейчас находимся в активной фазе доработки мобильного приложения и надеемся, что оно заработает к моменту запуска движения", - сказал он.

Пассажиры, которые не захотят пользоваться приложением, смогут выбрать интересующий вариант маршрута на сайте столичного департамента транспорта или на mоs.ru. Также власти Москвы подписали соглашение с компанией "Яндекс", которая доработает свое приложение и укажет там все новые маршруты наземного городского пассажирского транспорта, проходящие вблизи МЦК.

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 руб.