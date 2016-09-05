Более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве в День города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 200 бесплатных экскурсий организуют для москвичей и гостей столицы в честь Дня города, который будет отмечаться 10 и 11 сентября. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, участники экскурсий узнают историю улиц и переулков центра Москвы, о строительстве вокзалов и будущем промзон.

"В основном планируются пешеходные экскурсии, но будут и автобусные. Например, посетителей познакомят со столичными высотками. Более 200 экскурсий, организованных столичным департаментом культуры, будут бесплатными при условии предварительной регистрации. Она открывается сегодня, 5 сентября", - уточняется в сообщении.

Горожане также смогут в День города посетить экспозиции и выставки 88 музеев, выставочных залов и усадеб, которые в эти дни будут работать бесплатно.

Литературные улицы Москвы

На пешеходной экскурсии в Замоскворечье москвичам и гостям столицы расскажут об истории улиц и переулков, о которых писали в своих произведениях Толстой, Достоевский, Чехов, Лермонтов и другие. Также участники узнают о судьбе Есенина, Островского, Фета и Ахматовой, чьи жизни связаны с Замоскворечьем. Сбор группы - 10 сентября, в 13:00 мск, в центре зала станции метро "Новокузнецкая". Для предварительной регистрации нужно оставить заявку по телефонам: 8 (495) 912-17-36 и 8 (495) 911-84-50.

Участники мероприятия смогут прогуляться и по Пресненскому району, где экскурсоводы предложат им попутешествовать во времени. Москвичи и гости столицы узнают, как Пресня стала самым крупным промышленным центром XIX века и как изменила район революция 1905 года. Сбор - 10 сентября, в 13:00 мск, около выхода со станции метро "Улица 1905 года", экскурсия продлится 1,5 часа. Зарегистрироваться нужно по электронной почте: travel.library@yandex.ru.

Высоцкий и Большой Каретный

Поклонники таланта и творчества Владимира Высоцкого смогут прогуляться по Страстному бульвару. Экскурсия называется "На Большом Каретном". Ее участникам расскажут о Высоцком, о доме, где он жил с отцом и мачехой, о его первых друзьях, первых песнях. Группа соберется на Страстном бульваре возле памятника Высоцкому 10 сентября, в 16:00 мск. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (495) 915-45-58 или по электронной почте: museumvv@mail.ru.

Вокзалы, высотки, промзоны

Познакомиться с семью московскими высотками смогут все желающие во время автобусной экскурсии. Участников мероприятия привезут к жилым домам на Котельнической набережной, к зданию МИДа на Смоленской площади, остановку сделают около административно-жилого здания у станции метро "Красные Ворота".

Затем москвичи и гости столицы подъедут к гостиницам "Украина" и "Ленинградская", далее экскурсовод расскажет об истории строительства здания МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. В конце участников экскурсии привезут на ВДНХ, к памятнику "Рабочий и колхозница". Мероприятие начнется в 13:00 мск 11 сентября; сбор - у выхода станции метро "Электрозаводская", предварительная регистрация по электронной почте: pogоdinka12@mail.ru.

На Комсомольской площади можно будет услышать историю трех железнодорожных вокзалов столицы - Ленинградского, Казанского и Ярославского. Экскурсоводы подробно расскажут об архитекторах, проектировавших эти здания. Кроме того, можно будет узнать, по какому графику работали вокзалы сто лет назад и как строили первую железную дорогу между Москвой и Петербургом. Группа встретится у входа в метро на Комсомольской площади 11 сентября, в 11:00 мск. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 680-07-50.

На лекции "Промзоны столицы: прошлое, настоящее, будущее" расскажут о том, в каком состоянии сейчас находятся промзоны и как город хочет развивать эти территории на примере проектов "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Южный порт" и других. Лекции пройдут 10 и 11 сентября, в 13.00 и 16:00 мск соответственно, в здании выставочного центра "Дом на Брестской". Для посещения экскурсии необходима предварительная регистрация на сайте "Дома на Брестской".

Война 1812 года

На Поклонной горе пройдет экскурсия по памятным местам Отечественной войны 1812 года. Участникам мероприятия расскажут историю Триумфальной арки и известных памятников Багратиону, Кутузову и погибшим на Бородинском поле воинам, а также музея-панорамы "Бородинская битва", где уделят внимание пушкам того времени.

Затем экскурсия продолжится в Александровском саду. Вместе с дорогой экскурсия займет около двух часов, сбор - у Триумфальной арки 10 сентября, в 13:00 мск. Предварительно зарегистрироваться нужно по телефону: 8 (499) 259-56-28.