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Более 200 бесплатных экскурсий проведут в Москве в День города

Москва
5 сентября, 9:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Участники экскурсий узнают историю улиц и переулков центра Москвы, о строительстве вокзалов и будущем промзон
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 200 бесплатных экскурсий организуют для москвичей и гостей столицы в честь Дня города, который будет отмечаться 10 и 11 сентября. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, участники экскурсий узнают историю улиц и переулков центра Москвы, о строительстве вокзалов и будущем промзон.

"В основном планируются пешеходные экскурсии, но будут и автобусные. Например, посетителей познакомят со столичными высотками. Более 200 экскурсий, организованных столичным департаментом культуры, будут бесплатными при условии предварительной регистрации. Она открывается сегодня, 5 сентября", - уточняется в сообщении.

Горожане также смогут в День города посетить экспозиции и выставки 88 музеев, выставочных залов и усадеб, которые в эти дни будут работать бесплатно.

Литературные улицы Москвы

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На пешеходной экскурсии в Замоскворечье москвичам и гостям столицы расскажут об истории улиц и переулков, о которых писали в своих произведениях Толстой, Достоевский, Чехов, Лермонтов и другие. Также участники узнают о судьбе Есенина, Островского, Фета и Ахматовой, чьи жизни связаны с Замоскворечьем. Сбор группы - 10 сентября, в 13:00 мск, в центре зала станции метро "Новокузнецкая". Для предварительной регистрации нужно оставить заявку по телефонам: 8 (495) 912-17-36 и 8 (495) 911-84-50.

Участники мероприятия смогут прогуляться и по Пресненскому району, где экскурсоводы предложат им попутешествовать во времени. Москвичи и гости столицы узнают, как Пресня стала самым крупным промышленным центром XIX века и как изменила район революция 1905 года. Сбор - 10 сентября, в 13:00 мск, около выхода со станции метро "Улица 1905 года", экскурсия продлится 1,5 часа. Зарегистрироваться нужно по электронной почте: travel.library@yandex.ru.

Высоцкий и Большой Каретный

Поклонники таланта и творчества Владимира Высоцкого смогут прогуляться по Страстному бульвару. Экскурсия называется "На Большом Каретном". Ее участникам расскажут о Высоцком, о доме, где он жил с отцом и мачехой, о его первых друзьях, первых песнях. Группа соберется на Страстном бульваре возле памятника Высоцкому 10 сентября, в 16:00 мск. Необходима предварительная регистрация по телефону 8 (495) 915-45-58 или по электронной почте: museumvv@mail.ru.

Вокзалы, высотки, промзоны

Познакомиться с семью московскими высотками смогут все желающие во время автобусной экскурсии. Участников мероприятия привезут к жилым домам на Котельнической набережной, к зданию МИДа на Смоленской площади, остановку сделают около административно-жилого здания у станции метро "Красные Ворота".

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Затем москвичи и гости столицы подъедут к гостиницам "Украина" и "Ленинградская", далее экскурсовод расскажет об истории строительства здания МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. В конце участников экскурсии привезут на ВДНХ, к памятнику "Рабочий и колхозница". Мероприятие начнется в 13:00 мск 11 сентября; сбор - у выхода станции метро "Электрозаводская", предварительная регистрация по электронной почте: pogоdinka12@mail.ru.

На Комсомольской площади можно будет услышать историю трех железнодорожных вокзалов столицы - Ленинградского, Казанского и Ярославского. Экскурсоводы подробно расскажут об архитекторах, проектировавших эти здания. Кроме того, можно будет узнать, по какому графику работали вокзалы сто лет назад и как строили первую железную дорогу между Москвой и Петербургом. Группа встретится у входа в метро на Комсомольской площади 11 сентября, в 11:00 мск. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (495) 680-07-50.

На лекции "Промзоны столицы: прошлое, настоящее, будущее" расскажут о том, в каком состоянии сейчас находятся промзоны и как город хочет развивать эти территории на примере проектов "ЗИЛ", "Серп и Молот", "Южный порт" и других. Лекции пройдут 10 и 11 сентября, в 13.00 и 16:00 мск соответственно, в здании выставочного центра "Дом на Брестской". Для посещения экскурсии необходима предварительная регистрация на сайте "Дома на Брестской".

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Война 1812 года

На Поклонной горе пройдет экскурсия по памятным местам Отечественной войны 1812 года. Участникам мероприятия расскажут историю Триумфальной арки и известных памятников Багратиону, Кутузову и погибшим на Бородинском поле воинам, а также музея-панорамы "Бородинская битва", где уделят внимание пушкам того времени.

Затем экскурсия продолжится в Александровском саду. Вместе с дорогой экскурсия займет около двух часов, сбор - у Триумфальной арки 10 сентября, в 13:00 мск. Предварительно зарегистрироваться нужно по телефону: 8 (499) 259-56-28.

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