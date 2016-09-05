Фильмы о Москве покажут в пяти уличных кинотеатрах на Тверской улице в День Города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пять кинотеатров-шатров откроются на Тверской улице 10-11 сентября в День Города, в них покажут редкие фестивальные фильмы, короткометражки и анимационные фильмы о Москве. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Москвичи и гости столицы смогут посмотреть порядка 100 часов кино, включая редкие фестивальные фильмы, короткометражки, анимационные фильмы и фильмы о Москве, а также пообщаться с любимыми кинорежиссерами, актерами, создателями фильмов. Вход на все мероприятия свободный", - говорится в сообщении.

Для этого будет организовано пять уличных кинотеатров- шатров: "Москва: лица и адреса" - на площадке от Малого Гнездниковского до Леонтьевского переулка, "Волшебный мир анимации" - на площадке от Никитского до Георгиевского переулка, "Киностудии Москвы - этапы большого пути" - по адресу улица Тверская, дом 1, "Короткий метр: кинооттиск российской жизни" - на площадке от Вознесенского до Столешникова переулка.

В субботу, 10 сентября, кинотеатры будут работать с 10:00 до 23:00, а в воскресенье, 11 сентября, - с 10:00 до 18:00 мск. Подробное расписание кинопоказов в каждом из кинотеатров на Тверской можно посмотреть на сайте фестиваля "Московское кино".

Программа праздничных кинопоказов под общим названием "Кинопанорама Москвы", по данным организаторов, подбиралась при содействии Союза кинематографистов России, а также кураторов российских кинофестивалей. Фильмы для показа предоставили Госфильмофонд, Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", Фестиваль студенческих и дебютных работ "Святая Анна", Международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение", Кинофестиваль "Зеркало", ВГИК им. С.А. Герасимова и Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а также многие московские киностудии и кинокомпании.

Для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху будет организована программа с тифлокомментариями и субтитрами. 10 сентября в 17:30 мск в кинотеатре "Волшебный мир анимации" пройдет спецпоказ полнометражного анимационного фильма "Приключения бравого солдата Швейка" режиссера Рината Газизова, а 11 сентября в 15:25 мск в кинотеатре "Киностудии Москвы - этапы большого пути" - спецпоказ художественного фильма Глеба Орлова "Поддубный".