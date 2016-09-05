Фильмы о Москве покажут в пяти уличных кинотеатрах на Тверской улице в День Города

СМИ: президент Филиппин объявил в стране чрезвычайное положениеМеждународная панорама 5 сентября, 15:42
Фонд Кадырова обеспечил жильем девять молодых семей, работающих в сфере культурыВ стране 5 сентября, 15:35
The Show Must Go On: факты и легенды из жизни Фредди МеркьюриКультура 5 сентября, 15:27
Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной РоссииСпорт 5 сентября, 15:24
Мороженое для Си Цзиньпина и трап для Обамы: чем запомнился саммит G20Международная панорама 5 сентября, 15:22
ВТБ подал иск на $82 млн к замгендиректора завода "Красный октябрь" по делу о растратеПроисшествия 5 сентября, 15:18
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашенийМеждународная панорама 5 сентября, 15:04
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефтьЭкономика и бизнес 5 сентября, 15:03
Норвежская научная Премия Фреда Кавли. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пять кинотеатров-шатров откроются на Тверской улице 10-11 сентября в День Города, в них покажут редкие фестивальные фильмы, короткометражки и анимационные фильмы о Москве. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Москвичи и гости столицы смогут посмотреть порядка 100 часов кино, включая редкие фестивальные фильмы, короткометражки, анимационные фильмы и фильмы о Москве, а также пообщаться с любимыми кинорежиссерами, актерами, создателями фильмов. Вход на все мероприятия свободный", - говорится в сообщении.
Для этого будет организовано пять уличных кинотеатров- шатров: "Москва: лица и адреса" - на площадке от Малого Гнездниковского до Леонтьевского переулка, "Волшебный мир анимации" - на площадке от Никитского до Георгиевского переулка, "Киностудии Москвы - этапы большого пути" - по адресу улица Тверская, дом 1, "Короткий метр: кинооттиск российской жизни" - на площадке от Вознесенского до Столешникова переулка.
В субботу, 10 сентября, кинотеатры будут работать с 10:00 до 23:00, а в воскресенье, 11 сентября, - с 10:00 до 18:00 мск. Подробное расписание кинопоказов в каждом из кинотеатров на Тверской можно посмотреть на сайте фестиваля "Московское кино".
Программа праздничных кинопоказов под общим названием "Кинопанорама Москвы", по данным организаторов, подбиралась при содействии Союза кинематографистов России, а также кураторов российских кинофестивалей. Фильмы для показа предоставили Госфильмофонд, Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр", Фестиваль студенческих и дебютных работ "Святая Анна", Международный фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение", Кинофестиваль "Зеркало", ВГИК им. С.А. Герасимова и Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а также многие московские киностудии и кинокомпании.
Для людей с ограниченными возможностями по зрению и слуху будет организована программа с тифлокомментариями и субтитрами. 10 сентября в 17:30 мск в кинотеатре "Волшебный мир анимации" пройдет спецпоказ полнометражного анимационного фильма "Приключения бравого солдата Швейка" режиссера Рината Газизова, а 11 сентября в 15:25 мск в кинотеатре "Киностудии Москвы - этапы большого пути" - спецпоказ художественного фильма Глеба Орлова "Поддубный".