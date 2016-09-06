Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новая эстакада прямого хода Липецкой улицы на ее пересечении с Элеваторной сделает более комфортным выезд из столичных районов Царицыно и Бирюлево и уберет "вечную пробку". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, открывая эстакаду.
Возведение эстакады - первый этап строительства дополнительной поперечной транспортной магистрали между Варшавским шоссе и Липецкой улицей через железнодорожные пути Курского и Павелецкого направлений.
"Мы в 2015 году начали строительство связки между Варшавкой и Липецкой улицей. Это очень важный объект, который позволит соединить разбитые Павелецким направлением железной дороги Восточное и Западное Бирюлево, Чертаново Центральное", - сказал Собянин.
По его словам, сейчас введен первый этап строительства новой магистрали, которая соединит Липецкую с Варшавкой. Новая эстакада, отметил градоначальник, сделает более комфортным выезд из микрорайона Царицыно и из Бирюлево и уберет на Липецкой улице "вечную пробку".
Длина новой эстакады составляет 600 метров, на ней организовано по две полосы движения в каждую сторону. Кроме того, в рамках первого этапа построен новый участок Элеваторной улицы от Липецкой до пересечения с Бирюлевской улицей, реконструирован участок Липецкой улицы, построен новый подземный пешеходный переход через Элеваторную улицу в районе дома 19. Всего в рамках первого этапа построено и реконструировано 3,2 км дорог.
В рамках второго этапа, который планируется завершить в 2017 году, будет построена новая городская магистраль Элеваторная улица - улица Подольских курсантов - улица Красного маяка. Ключевым сооружением новой магистрали станет эстакада через железнодорожные пути Павелецкого направления с шестью полосами движения, соединяющая Элеваторную улицу с улицей Подольских курсантов.