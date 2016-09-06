Фотовидеофиксаторы "Стрелка-Плюс" в Москве отключили частично

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работа комплексов фотовидеофиксации "Стрелка-Плюс" приостановлена не полностью - после инцидентов с ошибочным распознаванием ПДД там отключили несколько функций, например фиксацию езды по обочине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
"По требованию ГИБДД отключена фиксация некоторых видов нарушения на комплексах. Например, фиксацию езды по обочине на тех комплексах. Остальные виды нарушений фиксируются в обычном порядке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все комплексы фотовидеофиксации сертифицированы и зарекомендовали себя как надежный и проверенный инструмент в области повышения безопасности дорожного движения". "В установленные сроки будет проведена проверка и сделаны выводы о причинах", - отметили в пресс- службе.
Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко сообщил во вторник, что с 30 августа работа серии комплексов фотовидеофиксации "Стрелка-Плюс" после случаев фиксации нарушений ПДД тенью от автомобилей приостановлена в Москве до выяснения причин технического сбоя системы.
На одном из автомобильных интернет-порталов ранее появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля, не нарушая ПДД, движется вместе с основным потоком, при этом тень его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе столичного УГИБДД ТАСС сообщили, что полицейские отменят данное штрафное постановление.