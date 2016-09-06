Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фотовидеофиксаторы "Стрелка-Плюс" в Москве отключили частично

Москва
6 сентября, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Приостановлена работа нескольких функций, например, фиксации езды по обочине
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работа комплексов фотовидеофиксации "Стрелка-Плюс" приостановлена не полностью - после инцидентов с ошибочным распознаванием ПДД там отключили несколько функций, например фиксацию езды по обочине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"По требованию ГИБДД отключена фиксация некоторых видов нарушения на комплексах. Например, фиксацию езды по обочине на тех комплексах. Остальные виды нарушений фиксируются в обычном порядке", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
В Москве приостановлена работа фотофиксаторов "Стрелка-Плюс" после нарушения ПДД "тенью"

По его словам, все комплексы фотовидеофиксации сертифицированы и зарекомендовали себя как надежный и проверенный инструмент в области повышения безопасности дорожного движения". "В установленные сроки будет проведена проверка и сделаны выводы о причинах", - отметили в пресс- службе.

Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко сообщил во вторник, что с 30 августа работа серии комплексов фотовидеофиксации "Стрелка-Плюс" после случаев фиксации нарушений ПДД тенью от автомобилей приостановлена в Москве до выяснения причин технического сбоя системы.

На одном из автомобильных интернет-порталов ранее появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля, не нарушая ПДД, движется вместе с основным потоком, при этом тень его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе столичного УГИБДД ТАСС сообщили, что полицейские отменят данное штрафное постановление.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама