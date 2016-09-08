Более 1 млрд человек перевезли автобусы, троллейбусы и трамваи Москвы с начала года

Разработчики усовершенствуют танк "Армата"Армия и ОПК 8 сентября, 11:47
Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:39
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФСпорт 8 сентября, 11:27
Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.Транспорт 8 сентября, 11:26
В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй ЖучжоНовости партнеров 8 сентября, 11:16
Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМСОбщество 8 сентября, 11:08
Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:03
Премьер Армении подал в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 10:59
Федеральные выборы в Крыму: чего ждут политики и эксперты от "крымского лобби" в ГосдумеПолитика 8 сентября, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наземный городской пассажирский транспорт ГУП "Мосгортранс" перевез с начала года более 1 млрд пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"Автобусами, троллейбусами и трамваями по будням пользуются более 5,5 млн пассажиров. Их качественное обслуживание - наш главный приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить москвичей быстрым, безопасным и удобным транспортом: оптимизируем маршрутную сеть, реконструируем пути и, конечно, закупаем новый подвижной состав. Например, в ближайшие три года парк ГУП "Мосгортранс" пополнится 300 низкопольными трамваями", - привела пресс-служба слова гендиректора предприятия Евгения Михайлова.
По его словам, востребованным остается маршрут трамвая № 17, которым ежедневно пользуются 65 тыс. горожан. Самый популярный автобусный маршрут - № 605, троллейбусный - № 63. Ежедневно каждым из них пользуется порядка 35 тыс. человек.
В настоящее время на балансе ГУП "Мосгортранс" находятся около 9 тыс. единиц транспорта, в том числе почти 6,4 тыс. автобусов, более 1,5 тыс. троллейбусов и порядка 850 трамваев.