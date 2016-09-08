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Более 1 млрд человек перевезли автобусы, троллейбусы и трамваи Москвы с начала года

Москва
8 сентября, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
По данным ГУП "Мосгортранс", пассажиропоток в будни составляет более 5,5 млн человек
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наземный городской пассажирский транспорт ГУП "Мосгортранс" перевез с начала года более 1 млрд пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

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"Автобусами, троллейбусами и трамваями по будням пользуются более 5,5 млн пассажиров. Их качественное обслуживание - наш главный приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить москвичей быстрым, безопасным и удобным транспортом: оптимизируем маршрутную сеть, реконструируем пути и, конечно, закупаем новый подвижной состав. Например, в ближайшие три года парк ГУП "Мосгортранс" пополнится 300 низкопольными трамваями", - привела пресс-служба слова гендиректора предприятия Евгения Михайлова.

По его словам, востребованным остается маршрут трамвая № 17, которым ежедневно пользуются 65 тыс. горожан. Самый популярный автобусный маршрут - № 605, троллейбусный - № 63. Ежедневно каждым из них пользуется порядка 35 тыс. человек.

В настоящее время на балансе ГУП "Мосгортранс" находятся около 9 тыс. единиц транспорта, в том числе почти 6,4 тыс. автобусов, более 1,5 тыс. троллейбусов и порядка 850 трамваев.

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