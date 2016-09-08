В Москве разрабатывается портфолио учащихся в электронном виде

На станции МЦК "Лужники" установили трехметровую букву "М" с подсветкойМосква 8 сентября, 17:39
"Швабе" представил начальнику ГАБТУ новую навигационную камеруНовости партнеров 8 сентября, 17:29
В Москве при ограблении сгорели две машины, включая броневик инкассаторовПроисшествия 8 сентября, 17:27
Подозреваемый в экстремизме рэпер Птаха отпущен под подписку о невыездеПроисшествия 8 сентября, 17:20
В Москве на Новом Арбате в аварию попал BMW с номерами АМРПроисшествия 8 сентября, 17:12
В Петербурге опубликован блокадный дневник школьницы Тани ВассоевичОбщество 8 сентября, 17:12
На досрочное голосование на острове Белый пришли четыре избирателя и 15 медведейВ стране 8 сентября, 17:07
Жуков: комитет ОКР по восстановлению членства ВФЛА завершил работуСпорт 8 сентября, 17:02
Врио президента Республики Узбекистан Шавкат МирзиёевБиографии и справки 8 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Портфолио каждого ученика будет создано в Москве в электронном виде в рамках информатизации столичного образования. Об этом сообщила директор городского методического центра департамента образования Москвы Марианна Лебедева.
"Новый модуль, над которым мы сейчас работаем, - это электронное портфолио учащегося. В нем будет собрана вся образовательная биография каждого ребенка, его результаты, его проекты, его разработки, то, что он сам и его семья хотят о себе сообщить, то, что хорошего о его результативности знают его учителя", - сказала Лебедева.
В этом учебном году в школы Москвы пошли около 904 тыс. детей и подростков, в том числе чуть более 100 тыс. первоклассников.