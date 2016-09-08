В Москве разрабатывается портфолио учащихся в электронном виде

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Портфолио каждого ученика будет создано в Москве в электронном виде в рамках информатизации столичного образования. Об этом сообщила директор городского методического центра департамента образования Москвы Марианна Лебедева.

"Новый модуль, над которым мы сейчас работаем, - это электронное портфолио учащегося. В нем будет собрана вся образовательная биография каждого ребенка, его результаты, его проекты, его разработки, то, что он сам и его семья хотят о себе сообщить, то, что хорошего о его результативности знают его учителя", - сказала Лебедева.

В этом учебном году в школы Москвы пошли около 904 тыс. детей и подростков, в том числе чуть более 100 тыс. первоклассников.