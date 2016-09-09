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Московская олимпиада школьников из мегаполисов мира станет ежегодной

Москва
9 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В пятницу в столице России прошло награждение победителей первой олимпиады. В ней участвовали команды из 22 городов мира
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проведение московской олимпиады мегаполисов среди школьников станет ежегодным событием. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин на церемонии закрытия первого интеллектуального состязания учащихся разных городов мира.

"Мы прекрасно знаем, что мировые города играют все больше и больше значение в экономике мира, в них концентрируется все больше науки и образования. Нам стало интересно, несмотря на обилие различных олимпиад, что же происходит в больших городах? Насколько они конкурируют друг с другом и насколько они тесны в тех своих процессах, которые происходят. Мы решили приглашать наших друзей из разных городов мира и провести не просто международную олимпиаду, а олимпиаду мегаполисов мира", - сказал мэр, уточнив, что на эту просьбу откликнулись более 18 стран - 22 города.

Мэр выразил надежду, что это первое подобное мероприятие - получилось, и его участники смогли провести время в Москве не только с пользой, но и получить удовольствие от экскурсий по городу, музеев, выставочных центров, от общения друг с другом.

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Мэр вручил награды победителям интеллектуальных соревнований. "Вы познакомились с новыми людьми, приобрели новых друзей, это в любом случае бескомпромиссные соревнования, в которых есть свои победители. Я поздравляю сборную Москвы, за которую болел, поздравляю команды Санкт-Петербурга и Белграда - это победители", - сказал Собянин и передал школьникам заслуженные кубки. Эти команды заняли первое место, второе место завоевали школьники из Будапешта, Джакарты, Еревана, Минска, Софии, третье место - команды из Алматы, Астаны, Бишкека, Лейпцига, Пекина, Риги, Таллина.

"Я надеюсь, что у всех присутствующих здесь есть все шансы победить в следующих соревнованиях, поэтому мы объявляем Олимпиаду мегаполисов ежегодной", - сказал Собянин и пригласил школьников в Москву в следующем году. "Команды Белграда и Джакарты, которые добились прекрасных результатов на этой Олимпиаде, я приглашаю посетить не летнюю, а зимнюю Москву в рождественские каникулы", - сказал мэр.

Московская Олимпиада школьников крупных городов и столиц мира проходила в Москве с 4 по 9 сентября. В ней приняли участие школьники из 22 мегаполисов, включая Абу-Даби, Алматы, Астану, Белград, Берлин, Бишкек, Будапешт, Джакарту, Дюссельдорф, Ереван, Лейпциг, Милан, Минск, Нью-Дели, Пекин, Ригу, Санкт-Петербург, Софию, Таллин, Тель-Авив, Хельсинки и Москву. В состав каждой команды входили восемь человек (по два участника на каждый предмет) и три руководителя. На площадках столичных школ прошли соревнования по четырем предметам: информатике, математике, физике и химии.

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