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Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют для пассажиров 11 сентября

Москва
9 сентября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
В этот день поезда будут курсировать только между "Зябликово" и "Трубной"
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро между станциями "Трубная" и "Марьина роща" будет закрыт для пассажиров 11 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

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"Ограничение в движении вводится в связи с производством работ по подключению технологического оборудования на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии и организации пересадки на станцию "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии", - сказали в пресс-службе.

В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Достоевская" и "Марьина роща". Поезда будут курсировать только на участке от станции "Зябликово" до станции "Трубная".

В обычном режиме Люблинско-Дмитровская линия возобновит свою работу с начала работы метрополитена в понедельник, 12 сентября.

Администрация Московского метрополитена приносит пассажирам извинения за временные неудобства и призывает заранее планировать маршруты своих поездок в этот день.

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