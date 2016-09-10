Более 15 тыс. человек проехали по МЦК за три часа после запуска движения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. пассажиров проехали по Московскому центральному кольцу (МЦК) спустя три часа после запуска пассажирского движения, что в три раза превысило ожидаемые показатели. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"За три часа по МЦК проехало более 15 тыс. пассажиров. Это в три раза превысило ожидаемый пассажиропоток", - сказал собеседник агентства.

Пассажирское движение было запущено на Московском центральном кольце 10 сентября. Состав с первыми пассажирами отправился от платформы станции "Лужники" в 14:00 мск.

Как сообщил Ликсутов, по поручению мэра города первый месяц москвичи и гости столицы могут пользоваться МЦК абсолютно бесплатно. За это время пассажиры смогут оценить преимущества и удобства нового кольца, а также качество и уровень предоставляемых услуг, построить для себя новые удобные маршруты, способные значительно сократить время в пути.

Интервал движения поездов в час пик составит 6 минут, во внепиковое время - около 12 минут. Кольцо будет работать с 5:30 утра до часа ночи. Пассажирам доступны 26 станций, 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и шесть - на пригородные электрички.

На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 - на пригородные поезда. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в три раза.

Движение транспорта скорректировано с расписанием МЦК

Контур МЦК уже нанесли на новые схемы столичной подземки под номером 14. У МЦК и метрополитена будут единая тарифная и билетная системы, сервисы, навигация.

Таким образом, оплатить проезд можно будет с помощью всех существующих билетов метрополитена, включая карты "Тройка", "90 минут" и "Единый", а льготные категории граждан могут свободно реализовать свое право на бесплатный или льготный проезд.

Всем пассажирам доступна бесплатная пересадка с МЦК на метро, монорельс и обратно в течение 90 минут с момента первого прохода турникетной линии.

Движение наземного транспорта уже скорректировано с расписанием МЦК. Пока интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев составляют около 10 минут, в дальнейшем их планируется сократить до 6-8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.

Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

Развернуть Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы