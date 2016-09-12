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Пробный поезд прошел на пусковом участке Люблинско-Дмитровской линии

Москва
12 сентября, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
После завершения всех пусконаладочных работ начнется подготовка к вводу нового отрезка метро в эксплуатацию
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Работы по подключению технологического оборудования пускового участка были проведены в ночь с воскресенья на понедельник на станциях "Бутырская", "Фонвизинская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. В полночь на станцию "Петровско-Разумовская" прибыл пробный проезд. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Теперь предстоит произвести повторные комплексные испытания вводимого участка Люблинско-Дмитровской линии. После завершения всех пусконаладочных работ начнется подготовка к вводу нового участка в эксплуатацию", - добавил он.

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© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%

По словам Бочкарева, продление Люблинско-Дмитровской линии на север значительно улучшит транспортную доступность Бутырского и Тимирязевского районов и разгрузит Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. Ожидается, что в часы пик пассажиропоток на новых станциях достигнет превысит 20 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что после открытия северного участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена улучшится транспортная доступность для почти 500 тыс. москвичей.

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