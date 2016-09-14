Систему помощи пациентам при инсульте запустят в Москве до конца года

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Инсультную сеть - систему оперативной помощи пациентам - планируется запустить в Москве до конца года. Об этом сообщила главный кардиолог столицы Елена Васильева.
"Запустить инсультную сеть мы планируем до конца года. По аналогии с инфарктной сетью пострадавших от инсульта пациентов будут максимально оперативно отвозить в клиники, где им проведут эндоваскулярные операции", - сказала Васильева в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии. По ее словам, на данном этапе выбрано восемь центров из клиник, которые уже участвуют в инфарктной сети.
По словам Васильевой, в мае этого года была создана рабочая группа департамента здравоохранения по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний под руководством профессора Александра Шпектора, который непосредственно руководил и организацией инфарктной сети.
В рабочую группу вошли все ведущие главные специалисты города по сердечно-сосудистым заболеваниям.
Васильева также отметила, что уже начались тренинги для врачей, участвующих в инсультной сети. "В дальнейшем планируем проводить для наших специалистов регулярные зарубежные тренинги в Германии, в Латвии и, вероятно, в Великобритании, где тоже начали создавать инсультные сети", - сказала главный кардиолог Москвы.