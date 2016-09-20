В Московском фестивале "Круг света" примут участие команды из 31 стран мира

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 150 участников из 31 стран примут участие в конкурсе Art Vision в рамках Московского международного фестиваля "Круг света". Об этом во вторник сообщил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы (одного из организаторов фестиваля) Владимир Черников.

"В конкурсе Art Vision зарегистрировались более 156 участников из 31 стран. Так, в прошлом году их было 121 из 26 стран. А в 2011 году участников было всего пять. И мы рады, что наш фестиваль способствовал появлению в стране целой индустрии, а коллеги, с которыми мы начинали работать, принимали участие в Олимпиаде (в Сочи в 2014 году), участвуют в мероприятиях за рубежом", - сказал Черников.

Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в 2016 году в шестой раз. С 23 по 27 сентября на четырех основных площадках - фасадах Большого театра, главного здания МГУ на Воробьевых горах, павильона №1 ВДНХ и Гребном канале в Крылатском - будут проходить световые и пиротехнические шоу. Кроме того, в рамках фестиваля запланирована образовательная программа: 24-25 сентября в центре Digital October на Красном Октябре будут организованы лекции, семинары и мастер-классы ведущих мировых светодизайнеров. В концертном зале Izvestia Hall пройдет показ работ участников конкурса Art Vision-2016.

Конкурс видеомэппинга (свето-цветовых проекций на архитектурных объектах) и виджеинга (показа видеопроекций под музыкальное сопровождение) Art Vision-2016 пройдет в трех номинациях: "классический архитектурный мэппинг", "модерн", "виджеинг". Определит победителя профессиональное жюри. Свои заявки на участие прислали команды из Великобритании, Китая, Германии, Испании, Италии, Бразилии, России, Японии, Франции и других стран.

За годы проведения фестиваля "Круг света" его аудитория возросла более чем в 20 раз: с 300 тыс. посетителей в 2011 году до 7,5 млн человек в 2015 году. В прошлом году фестиваль получил сертификат Книги рекордов Гиннесса в номинации "Самая большая видеопроекция": площадь видеопроекции на фасаде комплекса зданий Минобороны на Фрунзенской набережной составила 19 тыс. кв. м. Для демонстрации 60-минутного представления использовались 140 видеопроекторов и более 650 световых приборов.

В этом году организаторы намерены побить собственный рекорд. По техническим параметрам световое шоу на фасаде главного здания МГУ превзойдет прошлогоднюю световую проекцию на фасаде здания Минобороны: более 200 световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тыс. кв. м.