Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Московском фестивале "Круг света" примут участие команды из 31 стран мира

Москва
20 сентября, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В конкурсе Art Vision зарегистрировались более 150 участников. Оценивать их будут в трех номинациях: "классический архитектурный мэппинг", "модерн", "виджеинг"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 150 участников из 31 стран примут участие в конкурсе Art Vision в рамках Московского международного фестиваля "Круг света". Об этом во вторник сообщил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы (одного из организаторов фестиваля) Владимир Черников.

"В конкурсе Art Vision зарегистрировались более 156 участников из 31 стран. Так, в прошлом году их было 121 из 26 стран. А в 2011 году участников было всего пять. И мы рады, что наш фестиваль способствовал появлению в стране целой индустрии, а коллеги, с которыми мы начинали работать, принимали участие в Олимпиаде (в Сочи в 2014 году), участвуют в мероприятиях за рубежом", - сказал Черников.

Смотрите также
На фестивале "Круг света" в Москве покажут танцующие фейерверки

Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в 2016 году в шестой раз. С 23 по 27 сентября на четырех основных площадках - фасадах Большого театра, главного здания МГУ на Воробьевых горах, павильона №1 ВДНХ и Гребном канале в Крылатском - будут проходить световые и пиротехнические шоу. Кроме того, в рамках фестиваля запланирована образовательная программа: 24-25 сентября в центре Digital October на Красном Октябре будут организованы лекции, семинары и мастер-классы ведущих мировых светодизайнеров. В концертном зале Izvestia Hall пройдет показ работ участников конкурса Art Vision-2016.

Конкурс видеомэппинга (свето-цветовых проекций на архитектурных объектах) и виджеинга (показа видеопроекций под музыкальное сопровождение) Art Vision-2016 пройдет в трех номинациях: "классический архитектурный мэппинг", "модерн", "виджеинг". Определит победителя профессиональное жюри. Свои заявки на участие прислали команды из Великобритании, Китая, Германии, Испании, Италии, Бразилии, России, Японии, Франции и других стран.

Смотрите также

Шоу об университете и заповедниках России покажут на высотке МГУ на фестивале "Круг света"
"Крымский мост" из воды и лучей лазера создадут на фестивале "Круг света"

За годы проведения фестиваля "Круг света" его аудитория возросла более чем в 20 раз: с 300 тыс. посетителей в 2011 году до 7,5 млн человек в 2015 году. В прошлом году фестиваль получил сертификат Книги рекордов Гиннесса в номинации "Самая большая видеопроекция": площадь видеопроекции на фасаде комплекса зданий Минобороны на Фрунзенской набережной составила 19 тыс. кв. м. Для демонстрации 60-минутного представления использовались 140 видеопроекторов и более 650 световых приборов.

В этом году организаторы намерены побить собственный рекорд. По техническим параметрам световое шоу на фасаде главного здания МГУ превзойдет прошлогоднюю световую проекцию на фасаде здания Минобороны: более 200 световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тыс. кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов
4
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
7
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
Темы дня
Реклама