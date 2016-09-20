Свыше 150 тыс. гостей приедут в Москву на фестиваль "Круг света" по туристическим путевкам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 150 тыс. туристов из регионов России и других стран приобрели путевки, чтобы посетить Московский международный фестиваль "Круг света". Об этом во вторник сообщил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы (одного из организаторов фестиваля) Владимир Черников.

"К нам приезжают в качестве гостей более 150 тыс. человек из регионов и из-за рубежа. Это те, кто заказали туристические пакеты и изъявили желание в течение всей недели проживать в Москве. В рамках событийного туризма фестиваль "Круг света" - одно из центральных событий", - сказал Черников.

Шоу для полумиллиона зрителей

Посмотреть световое шоу на фасаде главного здания МГУ на Воробьевых горах одновременно смогут более полумиллиона человек. "Мы строим логистику так, чтобы единовременно мероприятие (шоу на фасаде высотки на Воробьевых горах) могли посетить до полумиллиона человек", - сказал Черников.

По его словам, это сложнейшая работа, в приоритете находятся вопросы, связанные с безопасностью гостей. "Так, на площадках фестиваля будут выстроены 35 тыс. метров барьеров, около 30 тыс. метров из них будут установлены на МГУ", - отметил руководитель департамента.

По его словам, совокупный бюджет фестиваля, который для зрителей проходит бесплатно, в 2016 году превысил 1,2 млрд руб. Треть этой суммы выделяется из бюджета столицы. "Наш фестиваль для зрителей остается бесплатным. Но мы вплотную уже подошли к самоокупаемости фестиваля. Мы рады, что у нас появились партнеры. Общий бюджет фестиваля составляет более 1,2 млрд руб., из бюджета Москвы выделяется порядка 400 млн руб., это все, что связано с организацией площадок", - сказал Черников.

О фестивале

Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в 2016 году в шестой раз. С 23 по 27 сентября на четырех основных площадках - фасадах Большого театра, главного здания МГУ на Воробьевых горах, павильона №1 ВДНХ и Гребном канале в Крылатском - будут проходить световые и пиротехнические шоу. Кроме того, в рамках фестиваля запланирована образовательная программа: 24-25 сентября в центре Digital October на Красном Октябре будут организованы лекции, семинары и мастер-классы ведущих мировых светодизайнеров. В концертном зале Izvestia Hall пройдет показ работ участников конкурса Art Vision-2016.

За годы проведения фестиваля "Круг света" его аудитория возросла более чем в 20 раз: с 300 тыс. посетителей в 2011 году до 7,5 млн человек в 2015 году. В прошлом году фестиваль получил сертификат Книги рекордов Гиннесса в номинации "Самая большая видеопроекция": площадь видеопроекции на фасаде комплекса зданий Минобороны на Фрунзенской набережной составила 19 тыс. кв. м. Для демонстрации 60-минутного представления использовались 140 видеопроекторов и более 650 световых приборов.

В этом году организаторы намерены побить собственный рекорд. По техническим параметрам световое шоу на фасаде главного здания МГУ превзойдет прошлогоднюю световую проекцию на фасаде здания Минобороны: более 200 световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тыс. кв. м.