Гостей фестиваля "Золотая осень" ждут около 700 кулинарных мастер-классов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москвичей на гастрономическом фестивале "Золотая осень", который пройдет в Москве с 23 сентября по 9 октября, ждет более 2 тыс. мастер-классов, около 700 из которых будут кулинарными. Об этом ТАСС сегодня сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В "Золотую осень" у нас вовлечены 49 площадок. Хронологически он будет разделен на три этапа - "Мясная неделя", "Сырные дни" и "Рыбная неделя". Как показывает опыт интерес у москвичей к такому формату огромный, это "ноу-хау" мы будем реализовывать не только на центральных, но и на окружных площадках", - отметил Немерюк.

"Мы стараемся уделить большее внимание образовательно- познавательным программам. Всего будет проведено более 2 тыс. различных мастер-классов, около 700 из которых - кулинарные", - добавил он.

Ранее, выступая на круглом столе в ТАСС, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что в этом году Минсельхоз России принимает участие в организации фестиваля вместе с правительством Москвы.

"В этом году "Золотая осень" существенно расширяет свои границы и проходит не только на территории ВДНХ, но и на центральных площадях Москвы, превратив их, по сути, в выставку достижений российского АПК под открытым небом. Уверен, что, посетив фестиваль, жители столицы по достоинству оценят отечественные продукты питания из разных регионов России", - отметил Ткачев.