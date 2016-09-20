Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гостей фестиваля "Золотая осень" ждут около 700 кулинарных мастер-классов

Москва
20 сентября, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Всего же запланировано проведение 2 тыс. различных уроков от мастеров своего дела
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москвичей на гастрономическом фестивале "Золотая осень", который пройдет в Москве с 23 сентября по 9 октября, ждет более 2 тыс. мастер-классов, около 700 из которых будут кулинарными. Об этом ТАСС сегодня сообщил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В "Золотую осень" у нас вовлечены 49 площадок. Хронологически он будет разделен на три этапа - "Мясная неделя", "Сырные дни" и "Рыбная неделя". Как показывает опыт интерес у москвичей к такому формату огромный, это "ноу-хау" мы будем реализовывать не только на центральных, но и на окружных площадках", - отметил Немерюк.

Смотрите также
"Мясная неделя" пройдет в Москве с 23 сентября по 2 октября

"Мы стараемся уделить большее внимание образовательно- познавательным программам. Всего будет проведено более 2 тыс. различных мастер-классов, около 700 из которых - кулинарные", - добавил он.

Ранее, выступая на круглом столе в ТАСС, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что в этом году Минсельхоз России принимает участие в организации фестиваля вместе с правительством Москвы.

"В этом году "Золотая осень" существенно расширяет свои границы и проходит не только на территории ВДНХ, но и на центральных площадях Москвы, превратив их, по сути, в выставку достижений российского АПК под открытым небом. Уверен, что, посетив фестиваль, жители столицы по достоинству оценят отечественные продукты питания из разных регионов России", - отметил Ткачев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Пешеходный переход у Московского зоопарка дорисовали до настоящей зебры
6
В Москве открыто движение на участке Северо-Восточной хорды и эстакаде на Щелковском шоссе
15
Как выглядят новые станции московского метро
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Де Мистура: ситуация с обстрелом гумконвоя в Сирии полностью меняет ситуацию
2
В Москве начали включать отопление
3
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
4
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собой
5
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
6
Старейшее промпредприятие Урала признано банкротом
7
Популярность Путина среди республиканцев в США увеличилась более чем в два раза
Темы дня
Реклама