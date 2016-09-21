Сбербанк покажет 3D-инсталляции на зданиях МГУ и Большого театра в рамках "Круга света"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк совместно с мэрией Москвы проведет в столице фестиваль "Круг света", в рамках которого представит световые 3D-инсталляции произведений искусства на фасадах историко-культурных памятников. Об этом рассказал в среду на пресс-конференции в ТАСС глава Сбербанка Герман Греф.
"На фасады Большого театра и МГУ будут проецироваться шедевры из крупнейших наших музеев. В пятницу открытый фестиваль пройдет на Воробьевых горах. Думаю, это будет незабываемое зрелище", - сообщил Греф.
На фестивале "Круг света" Сбербанк представит на зданиях МГУ и Большого театра 3D-инсталляции, которые раскроют 175-летнюю историю банка через историю искусства. Тематика светового шоу напрямую связана с музейным проектом, о котором стало известно ранее - благодаря Сбербанку вход в 18 музеев в 17 городах РФ осенью станет бесплатным. В сюжетах световых шоу будут использованы проекции тех произведений искусства, которые жители страны смогут увидеть, бесплатно посетив музеи, участвующие в акции.
Торжественное открытие фестиваля "Круг света" состоится 23 сентября на фасаде главного здания МГУ имени Ломоносова. Более 200 световых проекторов создадут видеопроекцию площадью свыше 40 тыс. кв. м и общим световым потоком более 4 млн. люменов. В этом году фестиваль пройдет на шести площадках - МГУ имени Ломоносова, Гребной канал, ВДНХ (павильон № 1, Главная аллея), Большой театр, концертный зал "Известия Холл", центр Digital October.
Закрытие фестиваля состоится 27 сентября на Гребном канале в Крылатском.