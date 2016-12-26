Документальный фильм "Мой друг доктор Лиза" бесплатно покажут в "Пионере"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма, посвященного Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе Ту-154, пройдет 28 декабря в московском кинотеатре "Пионер". Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

"В среду, 28 декабря, в "Пионере" состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева "Мой друг доктор Лиза", - говорится в сообщении. Там отмечается, что вход на мероприятие бесплатный.

Премьера документального фильма "Мой друг доктор Лиза" прошла в 2010 году.

Елизавета Глинка - российский общественный деятель. В 2007 году основала благотворительный фонд "Справедливая помощь". В ноябре 2012 года была включена в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. За свою благотворительную деятельность была награждена орденом Дружбы в 2012 году. В 2016 году получила Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших.