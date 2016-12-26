Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Документальный фильм "Мой друг доктор Лиза" бесплатно покажут в "Пионере"

Москва
26 декабря, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
Специальный сеанс в московском кинотеатре пройдет 28 декабря
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма, посвященного Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе Ту-154, пройдет 28 декабря в московском кинотеатре "Пионер". Об этом сообщается на сайте кинотеатра.

"В среду, 28 декабря, в "Пионере" состоится специальный показ документального фильма Тофика Шахвердиева "Мой друг доктор Лиза", - говорится в сообщении. Там отмечается, что вход на мероприятие бесплатный.

Смотрите также
"Она нас вытащила". Памяти Доктора Лизы

Премьера документального фильма "Мой друг доктор Лиза" прошла в 2010 году.

Елизавета Глинка - российский общественный деятель. В 2007 году основала благотворительный фонд "Справедливая помощь". В ноябре 2012 года была включена в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. За свою благотворительную деятельность была награждена орденом Дружбы в 2012 году. В 2016 году получила Государственную премию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту обнаружены 11 тел погибших.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
4
Горбачев принял участие в передаче Музею русского импрессионизма картин Шмарова
6
Собянин: за три года в Москве построят более 350 км новых дорог
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова
2
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Истории людей, погибших над Черным морем
6
Биография Валерия Халилова
7
В Ужгороде пес два дня охранял на железнодорожных рельсах раненую собаку
Темы дня