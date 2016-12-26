"Она нас вытащила". Памяти Доктора Лизы

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"Она была святой", — говорят о ней. "Ее жизнь — это подвиг", — говорят о ней. Люди, которым помогала Елизавета Глинка, с трудом заставляют себя говорить о ней в прошедшем времени. И не хотят верить в ее гибель.
"Не мы давали эту жизнь, не мы вправе ее отнимать", — была уверена Доктор Лиза. Ее жизнь унесла катастрофа самолета Ту-154 Минобороны РФ. Она летела в Сирию, чтобы делать то, что умела лучше всего, — помогать людям.
С 2014 года Елизавета Глинка и ее фонд "Справедливая помощь" помогали эвакуировать и лечить в Москве детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе. Сегодня люди, которых она спасла, рассказывают о ней.
Бэлла Волкова, Ольга Махмутова