Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Она нас вытащила". Памяти Доктора Лизы

Общество
26 декабря, 18:46 UTC+3
ТАСС поговорил с жителями Донбасса, которым Елизавета Глинка помогала эвакуироваться и лечиться в Москве
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Она была святой", — говорят о ней. "Ее жизнь — это подвиг", — говорят о ней. Люди, которым помогала Елизавета Глинка, с трудом заставляют себя говорить о ней в прошедшем времени. И не хотят верить в ее гибель.  

"Не мы давали эту жизнь, не мы вправе ее отнимать", — была уверена Доктор Лиза. Ее жизнь унесла катастрофа самолета Ту-154 Минобороны РФ. Она летела в Сирию, чтобы делать то, что умела лучше всего, — помогать людям.

С 2014 года Елизавета Глинка и ее фонд "Справедливая помощь" помогали эвакуировать и лечить в Москве детей, пострадавших от вооруженного конфликта в Донбассе. Сегодня люди, которых она спасла, рассказывают о ней.    

​Бэлла Волкова, Ольга Махмутова

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Фото
18
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
10
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в соборе Святого Петра
6
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбище
Интересное
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Индекс оливье: сколько стоит самый новогодний салат в российских регионах
Первый своего имени. 80 лет папе Франциску
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова
2
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Истории людей, погибших над Черным морем
6
Биография Валерия Халилова
7
В Ужгороде пес два дня охранял на железнодорожных рельсах раненую собаку
Темы дня