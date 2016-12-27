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Власти Москвы выделят родным жертв крушения Ту-154 более 70 млн рублей

Москва
27 декабря, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Город будет ежемесячно выплачивать пособия детям-москвичам, потерявшим родителя в результате авиакатастрофы
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московские власти оплатят похороны погибших в авиакатастрофе над Черным морем, а также будут ежемесячно выплачивать компенсации детям, потерявшим родителей при крушении Ту-154. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в столичной мэрии.

Как отмечается в документе, департаменту труда и соцзащиты Москвы будет выделено 65 млн руб. на единовременную материальную помощь семьям погибших москвичей. Ранее сообщалось, что родные жертв крушения получат по 1 млн руб. за каждого погибшего. Кроме того, предусмотрены средства и на другие расходы.

"Захоронение граждан, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае, на московских кладбищах организовывает ГБУ "Ритуал" из расчета 110 тыс. руб. на каждого погибшего. Кроме того, при необходимости будет организована доставка тел погибших на кладбища. На эти цели департаменту социальной защиты Москвы будет выделено из резервного фонда 6,4 млн рублей", - уточнили в мэрии.

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Также город будет ежемесячно выплачивать детям-москвичам, потерявшим родителя в результате авиакатастрофы, "включая детей, находящихся в состоянии внутриутробного развития на момент крушения самолета", компенсационные выплаты.

Кроме того, из столичного бюджета будут возмещены затраты, связанные с приемом и размещением с обеспечением питания в гостинице "Царицыно" родственников погибших и сопровождающих их лиц, работников и сотрудников, "привлеченных для осуществления мероприятий по психологической поддержке родственников погибших, из расчета 3,5 тыс. руб. за одни сутки на одного человека, а также затрат, связанных с размещением иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с крушением самолета из расчета 7,1 тыс. руб. в сутки за номер".

Самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлера, где была выполнена дозаправка. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 м. В самолете находились 92 человека, все они погибли.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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