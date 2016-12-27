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Версия теракта при крушении Ту-154 не рассматривается как основная

Происшествия
27 декабря, 15:21 дата обновления: 27 декабря, 15:42 UTC+3
Глава Минтранса также отметил, что говорить о запрете эксплуатации Ту-154М нецелесообразно
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© Дмитрий Петроченко/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/.  Глава Минтранса Максим Соколов считает преждевременным делать выводы о причинах крушения Ту-154. Об этом министр заявил во вторник журналистам.

"Выводов или информации, которая бы повлияла на эти выводы, делать преждевременно.  Могу сказать, я говорил об этом еще вчера, и не только я, но и другие, в том числе и ФСБ: версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета", - сказал Соколов. 

По словам Максима Соколова, каких-либо претензий к работе аэропорта Адлер, откуда вылетел разбившийся Ту-154, нет.

"Аэропорт Адлер находится под постоянным контролем. У Ространснадзора, Росавиации каких-либо претензий к его работе нет", - сказал Соколов.

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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