Версия теракта при крушении Ту-154 не рассматривается как основная

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Минтранса Максим Соколов считает преждевременным делать выводы о причинах крушения Ту-154. Об этом министр заявил во вторник журналистам.

"Выводов или информации, которая бы повлияла на эти выводы, делать преждевременно. Могу сказать, я говорил об этом еще вчера, и не только я, но и другие, в том числе и ФСБ: версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета", - сказал Соколов.

По словам Максима Соколова, каких-либо претензий к работе аэропорта Адлер, откуда вылетел разбившийся Ту-154, нет.

"Аэропорт Адлер находится под постоянным контролем. У Ространснадзора, Росавиации каких-либо претензий к его работе нет", - сказал Соколов.