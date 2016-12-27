Версия теракта при крушении Ту-154 не рассматривается как основная

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Минтранса Максим Соколов считает преждевременным делать выводы о причинах крушения Ту-154. Об этом министр заявил во вторник журналистам.
"Выводов или информации, которая бы повлияла на эти выводы, делать преждевременно. Могу сказать, я говорил об этом еще вчера, и не только я, но и другие, в том числе и ФСБ: версия теракта не рассматривается как основная версия причин крушения этого самолета", - сказал Соколов.
По словам Максима Соколова, каких-либо претензий к работе аэропорта Адлер, откуда вылетел разбившийся Ту-154, нет.
"Аэропорт Адлер находится под постоянным контролем. У Ространснадзора, Росавиации каких-либо претензий к его работе нет", - сказал Соколов.