Власти Москвы: доходы города не будут сильно зависеть от цены на нефть в 2017 г.

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поступления от налога на прибыль от нефтегазовых компаний составляют около 2% доходов бюджета Москвы, поэтому в 2017 году доходы столицы не будут значительно зависеть от цен на нефть. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.
"Мы не очень сильно зависим от цен на нефть. Доля поступлений по налогу на прибыль от нефтегазовых компаний составляет около 2% доходов бюджета. Это не то, от чего будет зависеть развитие города", - сказал Решетников.
В то же время нефтегазовые компании остаются важным для Москвы сектором экономики, отметил он. "Они платят налог на доходы физических лиц, а заработная плата сотрудников таких компаний достаточно высокая, поскольку они конкурируют на глобальных рынках и их специалисты должны обладать компетенциями мирового уровня. И это, конечно, благо для города, что такие компании как "Лукойл", "Роснефть" и многие другие расположены здесь", - пояснил Решетников.
Ранее пресс-служба департамента финансов Москвы сообщала, что налоговые поступления в столичный бюджет от организаций нефтегазового сектора за первые 11 месяцев 2016 года сократились на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным департамента, это было обусловлено увеличением с 2016 года налоговой нагрузки на эти организации в рамках "нефтегазового налогового маневра", а также полученными отрицательными курсовыми разницами в связи с укреплением национальной валюты.
Полный текст интервью опубликован на сайте.