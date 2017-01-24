Мосгордума рассмотрит законопроект о защите медиков в ближайшее время

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Проект федерального закона, призванный защитить медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей, будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время. Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам безопасности медицинских работников, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский.
"Я уверен, этот проект федерального закона будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время", - сказал Метельский.
Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" был разработан комиссией Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.
Среди его инициаторов - департамент здравоохранения Москвы вместе с Московским профсоюзом медработников, а также председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона (есть в распоряжении ТАСС), "предлагается ввести уголовную ответственность за нападение на медицинских работников в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи, причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам".
В документе подчеркивается, что медицинские работники трудятся в особых условиях и часто оказывают помощь лицам с агрессивным поведением, находящимся в алкогольном, наркотическом и токсическом опьянении. При этом отказ в оказании медицинской помощи законодательством Российской Федерации не допускается.
Авторы законопроекта указывают, что, посягая на медицинского работника, нападающий ставит под угрозу не только здоровье или жизнь конкретного сотрудника медицинской организации, но и гарантированное частью 1 статьи 41 Конституции РФ и частью 1 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Пострадавший в результате нападения медицинский работник лишается возможности оказать необходимую, нередко неотложную, медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку. Замена врача, фельдшера или иного специалиста требует определенного времени даже в условиях крупного города. При этом указанный временной интервал может стать критическим в исходе лечения.
В законопроекте отмечается, что нападение на медицинских работников, выполняющих свои профессиональные обязанности, обладает повышенной общественной опасностью, обусловленной снижением доступности медицинской помощи в связи с особым статусом потерпевших.
Кроме того, законопроектом проведение предварительного следствия по соответствующей статье УК РФ предлагается отнести к компетенции следователей СК РФ (статья 2 законопроекта).
По статистике Минздрава РФ, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1200 нападений при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет одно-два нападения в месяц в субъекте РФ.
Однако представители сферы здравоохранения города Москвы утверждают, что только в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников. Уголовной ответственностью для нападавших закончились 10% случаев. В 18% случаев нападающие понесли административную ответственность.