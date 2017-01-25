Более 20 рейсов отменены, еще 25 задержаны в аэропортах Москвы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Двадцать четыре авиарейса отменены и еще 25 задержаны в аэропортах Московского региона, большинство из них - в Домодедове. Соответствующая информация размещена на портале "Яндекс. Расписание".

По состоянию на 09:12 мск в Домодедове отменены 13 рейсов, еще 14 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве отменены 10 рейсов, столько же рейсов задержано. В аэропорту Внуково отменен один рейс и еще один задержан.

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве за последние сутки выпало 20% январский нормы осадков.

В среду, 25 января, с распространением антициклона с северо-запада, произойдет резкая смена характера погоды. Температура воздуха в течение суток составит минус 9 - минус 11 градусов в Москве и от 7 до 12 градусов мороза по области, к концу дня ожидается понижение до минус 17 градусов.