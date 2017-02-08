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Центры госуслуг Москвы выдают справки об отсутствии наказаний за употребление наркотиков

Москва
8 февраля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Для оформления такой справки необходим паспорт и заявление, которое заполняется в центре госуслуг
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московские центры "Мои документы" начали выдавать справки об отсутствии или наличии административного наказания за употребление наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе центров.

"Эта справка необходима при устройстве на работу на ряд должностей, например, для частных охранников, авиационного персонала, работников подразделений транспортной безопасности, военнослужащих-контрактников", - пояснили в пресс-службе.

Получить ее можно в любом удобном центре госуслуг без привязки к месту регистрации в столице.  Чтобы ее оформить, понадобится только паспорт и заявление, которое заполняется в центре госуслуг. Документ будет готов через месяц.

С 1 февраля сотрудники всех центров госуслуг выдают российские и заграничные паспорта на пять лет, в 10 центрах можно оформить водительские права, а также подать в электронном виде заявку на "дальневосточный гектар".

С 1 марта в 22 центрах впервые откроются специальные окна по приему документов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости.

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