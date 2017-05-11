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Движение в Москве ограничат 14 мая для проведения митинга против законопроекта о реновации

Москва
11 мая, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, мая. /ТАСС

Митинг планируется провести на участке проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади

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МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Движение транспорта будет ограничено 14 мая в столице в связи с проведением митинга, участники которого выступают против законопроекта о сносе пятиэтажек. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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"Перекрытие в связи с проведением митинга против закона о реновации Москвы планируется на участке проспекта Академика Сахарова от пересечения с Садовой-Спасской улицей до Тургеневской площади", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали митинг против законопроекта о сносе пятиэтажек.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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