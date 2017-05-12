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Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитене

Москва
12 мая, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Всего на Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать восемь новых поездов

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Еще два поезда нового поколения "Москва" со сквозным проходом, улучшенными техническими характеристиками и модернизированной системой безопасности начнут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в мае. Как отмечается на сайте столичной мэрии, таким образом всего на линии будут ездить восемь современных поездов.

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"Сейчас в депо находятся еще два поезда, которые проходят подготовку для выпуска на линию", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

По словам заммэра, жители столицы уже оставили много положительных отзывов о поездах нового поколения.

"Пассажиры отмечают наличие удобных поручней в центре вагонов, сквозной проход, подсветку дверей при их открытии и закрытии. Кроме того, им нравятся USB-зарядки для мобильных устройств и серьезное снижение уровня шума", - сообщил Ликсутов.

Первый поезд российского производства "Москва" вышел в рейс 14 апреля 2017 года. С 2017 по 2020 год столичной подземке будет поставлено в общей сложности 912 новых вагонов серии "Москва".

Название для нового типа поездов метро выбрали сами москвичи в ходе голосования в проекте "Активный гражданин".

Главные особенности состава - широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны. Также вагоны оборудованы современными системами вентиляции и освещения. Поручней в салоне стало на треть больше, они имеют специальное "теплое" покрытие, которое увеличивает износостойкость.

В каждом салоне установлено по два монитора с интерактивными возможностями поиска станций, прокладки маршрутов, расчета времени проезда, а также трансляции телеканалов. Освещаются новые вагоны светодиодными светильниками, которые утром могут излучать "холодный" свет, а ближе к вечеру - "теплый".

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