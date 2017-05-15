Избивший женщину в центре Москвы водитель BMW не признал вину

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Водитель BMW Руслан Вьюнов, обвиняемый в избиении женщины, с детьми переходившей дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, не признает вину. Об этом он заявил в Хамовническом суде Москвы, где в настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Могу пройти (проверку) на полиграфе, доказать невиновность, что я ее пальцем не трогал", - сказал Вьюнов.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве собрать все материалы для ареста водителя BMW. В связи с тем, что, по мнению следствия, обвиняемый может оказать давление на свидетелей и потерпевшую и воспрепятствовать расследованию, либо скрыться от следствия, принято решение ходатайствовать в суде о его аресте, несмотря на небольшую тяжесть преступления.

12 мая Хамовнический суд продлил Вьюнову на 72 часа срок задержания, тем самым предоставив следствию время для сбора необходимых материалов для избрания обвиняемому меры пресечения. Вьюнову предъявлено обвинение по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Обвиняемый является уроженцем Сахалинской области, в настоящее время проживает в Москве, занимает должность замгендиректора ООО "Инфлолес".

По версии следствия, 5 мая Вьюнов на автомобиле BMW ехал по 1-му Вражскому переулку со стороны улицы Плющихи, где на пешеходном переходе не уступил движение женщине и ее двум малолетним детям, нарушив правила дорожного движения. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины. В ответ на это водитель остановил машину, догнал потерпевшую и не менее двух раз ударил ее в предплечье.